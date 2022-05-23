"Это помойка, а не богема": Экс-жена уголовника Ефремова живет на свалке с тараканами

Бывшая жена Михаила Ефремова живет в разрухе и нищете.

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Недавно вскрылась информации о жизни бывшей жены уголовника Михаила Ефремова. Пролить свет на существование Ксении Качалиной решила Татьяна Васильева. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По словам актрисы, экс-супруга Ефремова живет в бардаке. Ее место обитание больше похоже на свалку: по квартире ползают тараканы и повсюду разбросаны вещи. Кроме того, в жилище женщины нет света, единственный способ осветить комнату – воспользоваться работающей от батареек лампой. Также у женщины нет ни мобильного телефона, ни холодильника. Сообщается, что раньше Ксении помогал экс-супруг, однако после того, как артист угодил в тюрьму после смертельного ДТП, содержать жилье стало некому.

"Это помойка, а не богема", – говорит Васильева. Рассказ женщины привел в ужас многих звезд шоу-бизнеса. Стоит отметить, что Качалина проживает в самом центре Москвы. При этом ее совершенно не волнует тот факт, что она живет в грязи. Она убеждена, что является богемой. Женщина опустилась на социальное дно: не закупается в магазинах, одежду ищет на помойках, называя их блошиным рынком. Единственный ее доход – это пять тысяч рублей в месяц, которые она получает от Союза кинематографистов. Однако тратит Ксения эти деньги на сигареты и вино. Об этом сообщает РИА ФАН.