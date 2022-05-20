Вода из батарей и непроглядная тьма: как выживают в разрушенных домах ЛНР

Гуманитарная обстановка в Луганской народной республике оставляет желать лучшего.

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О том, что именно происходит в жилых районах и как там выживают люди, в интервью RT рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. Наиболее тяжелая ситуация с данный момент складывается в тех районах, где стоит украинская армия. В эти места сложно завести еду и воду, поэтому людям в буквальном смысле приходится пить воду из батарей. Из-за боевых действий случаются перебои с водоснабжением и подачей электроэнергии. Иногда люди сидят в непроглядной тьме.

По словам Сердюковой, несмотря на хорошо налаженную в республике работу ЖКХ, за годы обстрелов неоднократно случались поломки линий коммуникаций. Людям приходилось оставаться без воды, света и газа. Ремонтные службы без конца выезжали и сейчас выезжают что-то чинить, подвергаясь опасности со стороны украинской армии.

Что касается разрушенных домов, то ведется серьезная работа по их восстановлению, создана даже специальная межведомственная комиссия. За прошедшие годы уже было отремонтировано и восстановлено большое количество зданий.

По данным Сердюковой, в феврале 2022 года на территории ЛНР проживало около 1,4 миллиона человек. Многие из них сейчас нуждается в гуманитарной помощи. Насколько возможно, эта помощь оказывается. Только накануне Пятый канал сообщил о том, что более 50 семей ЛНР получили адресную гуманитарную помощь из России. Женщинам с детьми, инвалидам, ветеранам и другим нуждающимся раздали продукты, лекарства, предметы первой необходимости.