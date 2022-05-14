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Муцениеце купила роскошный черный дом за городом

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Муцениеце купила роскошный черный дом за городом

Агата Муцениеце готовится отпраздновать новоселье в доме. Сейчас в роскошном коттедже идет ремонт.
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В жизни Агаты Муцениеце произошло важное событие. Артистка купила себе новый дом.

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Агата похвасталась фотографиями жилища в социальных сетях. "Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала", — написала знаменитость.

Кроме того, бывшая супруга Павла Прилучного обнародовала снимок, на котором предстала довольной вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Счастливая семья позировала на фоне нового коттеджа.

Стоит отметить, что дом выглядит нетривиально. Фасад выкрашен в черный цвет, объект имеет два этажа с панорамным остеклением.

К сожалению, Агата не стала показывать интерьер. Судя по всему, внутри все еще проводятся отделочные работы.

Также неизвестно, где располагается жилище. Муцениеце отметила, что решила разделить с поклонниками радость от крупной покупки. Без помощи тех, кто в нее верит, мечта бы не реализовалась. "Благодаря вашей любви я верю в себя, я работаю и в самые сложные моменты жизни остаюсь собой. Вы — это я!", — откровенно заявила звезда.

Пользователи Сети поздравили кумира с приобретением. Они отметили, что Муцениеце много работала и заслужила все, что имеет.

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2022, 20:13 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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