Увеличат до 12%: В России обновят условия программы льготной ипотеки

Правительство России выступило с инициативой изменить условия программы льготной ипотеки, увеличив ставку.

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Ранее в стране работала льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%, однако, по мнению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сейчас необходимо ее пересмотреть. В частности, Кабмин считает необходимым изменить ставку, подняв ее до 12%.

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Хуснуллин также выступил с инициативой скорректировать максимальную сумму кредитов на "квадраты" в новостройках Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области – ее следует поднять до 12 миллионов рублей. Что касается иных регионов, то там эта цифра должна быть увеличена до 6 миллионов. Неизменными должны остаться условия для ставок по программам по семейной, дальневосточной и сельской ипотеки. Перечень мер можно утвердить до 1 июля. Отмечается, что инициатива связана с тенденциями, наблюдаемыми на ипотечном рынке.

Выслушав предложения Кабмина, глава России Владимир Путин заявил, что идея хорошая.

"Давайте сделаем, согласен. Также предлагается увеличить ставку до 12%, однако подчеркну сразу, и в этом случае она будет существенно ниже, практически в два раза, рыночной текущей ставки…", – приводит слова президента RT.

Он добавил, что нужно проследить за тем, как будут работать обновленные условия программы. На данный момент инициатива согласована с Центробанком РФ и Минфином.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что в Госдуме выступали предложением изменить меры поддержки семей, позволив воспользоваться программой льготной ипотеки семьям, в которых ребенок появился в 2015 году. К слову, сейчас данной мерой могут воспользоваться семьи, в которых дети появились на свет в 2018 году.