Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы в 2022 году

Новости

Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы в 2022 году

Названа не только самая дешевая, но и самая дорогая квартира в столице России.
прочитано 132 раза

В распоряжении "Ленты.ру" появились материалы агентства Skolkovo Realty, в которых говорится о стоимости жилой недвижимости в Москве. Так, самая дешевая квартира в центре столицы стоит 28,7 миллиона рублей. Она располагается в Таганском районе. Площадь недвижимости составляет 62 квадратных метра.

ПО ТЕМЕ

Промышленные предприятия смогут арендовать землю в Москве за один рубль в год

Собянин объявил мораторий на повышение арендной платы за городскую землю и недвижимость

Также агентство назвало самую дорогую квартиру в центре российской столицы. Владелец пентхауса в "Москва-Сити" ("Башня Федерация") просит рекордные 2,6 миллиарда рублей. Площадь квартиры составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в центре Москвы – 200,8 миллиона рублей. Эксперты заметили, что в прошлом месяце увеличился спрос на жилье в новых домах внутри Третьего транспортного кольца на 8,5%, по сравнению с февралем 2021-го.

Ранее специалисты предостерегли россиян, которые в ближайшее время собираются приобрести квартиру в ипотеку. Например, по словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, сейчас не лучший момент для такого кредита. Она отметила, что в настоящий момент ключевая ставка Центробанка России слишком высокая.

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2022, 04:38 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+