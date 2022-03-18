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Придется доказывать в суде: какие дачи могут оказаться незаконными?

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Придется доказывать в суде: какие дачи могут оказаться незаконными?

При покупке земельного участка существует масса рисков. Эксперт поведал о подводных камнях.
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Покупая дачу, многие не задумываются, какова подноготная документов на участок. И зря. Ведь если не проверить юридическую чистоту земельного участка, покупка может оказаться просто незаконной.

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В Федеральной нотариальной палате (ФНП) предупредили о риске возникновения правовых проблем при приобретении неразмежеванного земельного участка. В таком случае право владения участком придется доказывать через суд.

Если вы купили неразмежеванный участок, есть риск, что он обременен. Например, на нем может быть тропа к общему водоему.

Также среди рисков есть ситуация, когда дом по документам не привязан к участку, на котором стоит. В ходе проверки может выясниться, что строение находится на соседнем участке. В результате владельцу придется тратить дополнительные средства, чтобы узаконить документы.

Также при покупке важно выяснить, пригоден ли участок по закону для фермерства. Следует также проверять разрешение на возведение построек на купленном участке.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила о запрете строительства домов на участках для огородничества. Правозащитник напомнила, что с 2019 года в законе больше нет понятия "дача", вместо него используются юридические термины "сад" и "садоводство", а все постройки на участках разделяются на основные и вспомогательные.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 14:13 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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