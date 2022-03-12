Чем заменить мебель IKEA – рассказывают эксперты

В ближайшее время россияне не смогут купить мебель сети IKEA. При этом для граждан открылся большой выбор среди наших производителей.



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Последнее время Россия подвергается не только санкционному давлению со стороны Запада, но и переживает невиданный по масштабу уход иностранных компаний с отечественного рынка. Недавно шведская сеть IKEA временно прекратила деятельность на территории страны.

В связи с этим россияне задаются вопросом: чем можно заменить мебель IKEA? Специалисты считают, что у наших граждан есть внушительный выбор среди отечественных производителей.

На сегодняшний день на российском рынке есть не менее шести тысяч компаний, которые изготавливают мебель на любой вкус и цвет. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков отметил, что ассортимент этих предприятий значительно расширился в сравнении с предыдущими годами.

Сейчас мебельная промышленность готова удовлетворить потребность людей с самыми разными предпочтениями. Специалист также сообщил, что это касается и цен — россияне могут выбрать как бюджетную мебель хорошего качества, так и приобрести продукцию на заказ.

При этом можно обратить внимание на онлайн-площадках Китая. Однако дизайнер-декоратор Юлия Клюева не рекомендует делать ставку на такую мебель, поскольку есть риск наткнуться на подделку. Эксперт заверила, что российские столярные мастерские улучшили технологию и качество производства еще восемь лет назад. Сегодня в стране есть возможность купить диван, кровать или стол, которые прослужат очень долго.