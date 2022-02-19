Как сэкономить на налогах при сдаче квартиры – совет юриста

Арендодателям напомнили о необходимости платить налог при сдачи недвижимого имущества.

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Член Ассоциации юристов России Коба Оржония посоветовал собственникам сдаваемых в аренду квартир зарегистрироваться как самозанятые. По словам эксперта, регистрация достаточно выгодна. В таком случае размер налога составит от 4% (при сдаче физлицу) до 6% (при сдаче юрлицу или индивидуальному предпринимателю). Если же арендодатель не будет зарегистрирован в качестве самозанятого, то для него размер налога составит 13%.

При сдаче квартиры ее собственник обязан выплачивать налоги. Если выяснится, что арендодатель этого не делает, его оштрафуют на 10 тысяч рублей, а также обяжут выплатить недоимки. Эксперт отметил, что налоговый контроль постепенно усиливается, появляется множество способов выявления неплательщиков. Например, ФНС просматривает в Сети объявления о сдаче в аренду.

Кстати, в прошлом году в России выросла стоимость аренды жилья – на 14%. Спрос вырос из-за подорожания недвижимости. Многие решили отложить покупку собственной квартиры.

Ранее "Дни.ру" писали, в каких случая арендатора могут лишить квартиры. Например, жильца могут выселить, если в квартире числится больше людей, чем изначально было указано в договоре, или из-за несвоевременной оплаты.