Транжирство на всю катушку: Зачем блогеры спускают многомиллионные гонорары на аренду жилья

Звезды ТикТока и других сетевых платформ выбирают особые квартиры в Москве, чтобы наслаждаться жизнью по полной. Неприлично дорогое удовольствие.

прочитано 105 раз

Аренда столичного жилья — дело затратное. Позволить себе недвижимость в центре Москвы способен не каждый. И если рядовой россиянин может обосноваться на окраине города в потрепанной квартире, то для блогера, как личности медийной, это нежелательно. Звездам важно транслировать подписчикам фешенебельную обстановку, поэтому они идут на ухищрения при выборе места проживания.

ПО ТЕМЕ Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

Свои многомиллионные гонорары кумиры молодежи из ТикТока и Инстаграма тратят на элитные квартиры в Москве с большой площадью, а также шикарные дома и пентхаусы. Зачастую блогеры оплачивают аренду в складчину: они живут вместе в огромном комфортном пространстве, а неприличную сумму за пользование жильем делят на всех.

Получается даже выгодно — чем больше соседей в одном объекте недвижимости, тем меньше затраты каждого жильца. Блогеры могли бы жить по отдельности, выбирая гораздо более скромные квартиры в Москве. Однако комфортный особняк с соседями для них более предпочтителен, чем убогие апартаменты врознь, где каждый сам по себе.



С одной стороны — транжирство на всю катушку, с другой — способ держать марку. Роскошные панорамные окна с видом на столичные высотки, престижный ремонт, креативный дизайн — все это помогает блогерам делать красивые фото и видео для своих подписчиков. Так что квартиры в Москве высокого класса имеют достаточно преимуществ для звезд медиапространства.