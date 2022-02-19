Многие этого не знают: названы бесплатные услуги коммунальщиков

Эксперт рассказал, кто должен менять перегоревшие лампочки в подъездах.

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Большинство жителей России не знает о ряде услуг ЖКХ, которые обязаны оказывать управляющие компании, а ведь за многие граждане платят каждый месяц. Генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Валерий Ковалев заметил, что некоторые жильцы домов привыкли самостоятельно решать проблемы, которыми на самом деле должны заниматься коммунальщики.

Например, управляющие компании обязаны сами выкручивать перегоревшие лампочки и устанавливать новые. Не дожидаясь помощи, жильцы занимаются этим самостоятельно, однако, чтобы сэкономить, они вместо диодных или галогеновых ламп приобретают лампы накаливания, у которых меньшая эффективность.

Кроме того, коммунальщики должны бороться с насекомыми и грызунами, поскольку появление такой живности в доме – проблема исключительно УК. Ковалев знает случаи, когда жители годами живут по соседству с насекомыми и мышами, но не просят помощи управляющей компании.

Жильцы домов в праве жаловаться на обслуживающие организации, если в подъездах не моют полы. Эксперт напомнил, что такая услуга включена в каждую платежку ЖКХ, поэтому не нужно составлять график уборки между жителями подъезда.