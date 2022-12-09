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Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США

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Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США

Филипп Киркоров рискует остаться без недвижимости в США.
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Народный артист России Филипп Киркоров в скором времени может на собственной шкуре ощутить все прелести американской демократии. Против певца ополчились активисты, которых, видите ли, не устаивает его политическая позиция.

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Общественники требуют лишить Короля отечественной эстрады возможности посещать США, просто потому что он является патриотом России. Активисты даже создали петицию, которую планируют направить в органы власти. Однако пока она набрала менее 400 подписей, уточняет телеграмм-канал SHOT.

Так или иначе, если американские власти вдруг поддержат общественный запрос, то Филипп Киркоров может лишиться самого дорогого. Он останется без своей многомиллионной недвижимости. На данный музыкант владеет особняком и квартирой в США.

По данным РИА ФАН, роскошная вилла исполнителя находится в Майами. Недвижимость оценивается в четыре с лишним миллионов долларов. На участке расположены основной и гостевой дома, а также бассейн.

Филипп Киркоров стал собственником особняка 11 лет назад и даже лично обставил его дизайнерской мебелью. Вилла, к слову, хоть и выглядит очень богато, но скрыта от посторонних глаз. Она расположена в приватном районе недалеко от океана. Кроме того, у поп-короля есть квартира площадью порядка 200 квадратных метров.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 09:00 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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