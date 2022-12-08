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Программу господдержки "Дальневосточная ипотека" продлили до 2030 года
С 2019 года в России действует льготная программа господдержки "Дальневосточная ипотека", позволяющая ее участникам приобретать недвижимость в долг по ставке 2%. По сути это тот же кредит, но для избранных. Для заемщиков есть ограничения по возрасту, семейному положению, роду деятельности и другим факторам.
Немногим ранее проект планировали завершить к 2025 году. Однако представители власти внесли коррективы и продлили "Дальневосточную ипотеку" до 2030 года. Телеканал "360" пишет, что правительство хочет обеспечить людей на Дальнем Востоке хорошим жильем.
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Новости, аналитика
Об этом сообщил мэр Москвы
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