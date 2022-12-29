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На продажу жилья в Москве уходит 2 месяца
С января в Москве на 10-13% увеличился срок продажи на рынке готового жилья. Если в начале года собственнику приходилось ждать около 55 дней с момента размещения объявления до непосредственной продажи, то сейчас – не менее двух месяцев.
Самый действенный способ сократить время продажи квартиры – предоставить скидку. Однако на такую меру соглашаются лишь около трети собственников.
Предложение "вторички" в Москве к декабрю достигло рекордных 95 тыс. лотов. За год данный показатель вырос на 33%.
Стоимость кв. м, резко выросшая с начала года, планомерно снижается в течение лета и осени. С июня "квадрат" подешевел в среднем на 10%, до 260 тыс. рублей. По прогнозам аналитиков, к концу следующего года квартиры могут подешеветь еще на 10-20%.
Большая часть сделок на вторичном рынке – 65% – совершается с целью инвестиций. Каждая пятая квартира приобретается с целью увеличения жилой площади. Наконец, 14% сделок – это первая покупка недвижимости.
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