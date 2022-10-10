Завершился ремонт Нижегородской эстакады ТТК

На Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца (ТТК) обновили дорожное покрытие, устранили протечки и заменили гидроизоляцию. Скоро начнется нанесение дорожной разметки.

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Эстакаду ремонтировали в круглосуточном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Работы велись поочередно на внутренней и внешней частях сооружения, уточнил он.

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Бирюков напомнил, что эстакаду ввели в эксплуатацию 20 лет назад. За эти годы на дорожном полотне образовалась колейность, которая могла угрожать безопасности движения, рассказал заммэра.

Специалисты комплекса городского хозяйства устранили протечки, обновили гидроизоляцию, заменили дорожное полотно на площади около 130 тысяч квадратных метров. В скором времени начнется нанесение дорожной разметки, добавил Бирюков.

По его словам, ремонтные работы за последние 11 лет прошли на всех мостовых сооружениях Москвы. Это позволило продлить срок эксплуатации объектов и создало более комфортные условия для водителей и пешеходов, передает слова заммэра портал mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении самых крупных транспортных проектов Москвы. В городе формируется новый транспортный каркас, который будет служить не одно десятилетие, подчеркнул он.

Самый крупный проект дорожного строительства в столице – Московский скоростной диаметр (МСД). Полностью бессветофорную магистраль введут в эксплуатацию в следующем году.Время в пути для автомобилистов сократится от 10 до 50 минут.