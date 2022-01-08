Почему стоит начать строить дом в 2022 году

Постепенно цены начали стабилизироваться, более того, некоторые стройматериалы начали стоить дешевле, чем раньше. Именно поэтому многие сейчас задаются вопросом, стоит ли начитать строительство.
Как сообщает "РБК-Недвижимость", на снижение цен повлиял сезон. Так, зимой, как правило, планируют строительство меньше людей, а потому сейчас цены смогли прийти в стабильность. Подешевели даже пиломатериалы. Так, цена за куб снизилась на пять или даже семь процентов. Эксперты отмечают, что в новом году все-таки будет наблюдаться рост цен, однако небольшой – до пятнадцати процентов. Это значительно меньше, чем в 2021 году. Так, стройматериалы в прошлом году подорожали на шестьдесят процентов.
По мнению экспертов, есть смысл начинать строительство в 2022 году, однако важно ориентироваться на бюджет. Также стоит отметить, что весной цены могут вырасти, так как, вероятно, вырастет и спрос на материалы.
Кроме того, некоторые предлагают строить поэтапно. Это удобно тем, что вы сможете менять планы в соответствии с обстоятельствами. Также эксперты рекомендуют начинать работу заранее, поскольку весной стоимость материалов достигнет своего пика.