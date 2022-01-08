Беспорядки в Казахстане Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Суббота
8 января
Лента новостей
13:51
"Специально ничего не делала": Костенко рассказала о подготовке к материнству
13:41
"Нет купальника": возбужденные россияне вывели на чистую воду оголившуюся Гагарину
13:10
Почему стоит начать строить дом в 2022 году
12:18
"В караоке пьяные лучше поют": живое выступление Бузовой оплевали
11:57
Алибасов убит трагическими известиями: Память отбивает
11:35
"Храни вас Бог": похудевший онкобольной Юдашкин вызвал оторопь
10:50
Долги в сотни тысяч: вдова Градского попала на кругленькую сумму
10:42
Политик Гольдарб назвал свинством слова Зеленского на встрече с канцлером Австрии
08:33
Ни стыда ни совести! Дочь Урганта оголила прелести на фоне креста
06:19
Вырвавшаяся из-под опеки отца-тирана Бритни показала срам: Женская энергия
04:49
Что стало с прикованной к инвалидному креслу затворницей Талызиной
02:13
Собор Пресвятой Богородицы: народные приметы 8 января
23:12
После распада семьи Миронову засняли в компании страстного мужчины: Такой партнер не подведет
20:37
Окровавленную Судзиловскую скрючило в страшных муках: Домашнее насилие
17:56
Вскрылась грязная правда об отношениях Мироновой со звездной родней: Не любила и на могилы не ходит
17:50
Экономист Илларионов призвал Украину готовиться к остановке транзита газа
17:10
Женатого футболиста застукали рядом с "кайфующей" Бузовой: Коньяк уже вдвоем пьете?
16:21
"Чужой человек": лишившаяся дочери Волочкова плюнула в новую семью экс-супруга
15:34
Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой
14:43
Украинский журналист заявил о "секте" Петра Порошенко
14:12
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
13:55
"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь
13:10
"Можем хоронить": внук Пугачевой расправился с извращенцем Паниным
12:22
Богохульница Водонаева назвала бородатого кавалера Иисусом и поздравила народ с Рождеством
12:02
20 идей по развитию России: бизнесмен Давыдов предложил упростить получение разрешений на строительство
11:33
"Набор веса и даже депрессия": после загула мужа Джанабаева пожаловалась на проблемы в семье
11:26
Перегулявшую на праздниках Бузову разнесли за одутловатость: Рот расхлябан, морщин много
10:54
"Штанишки наружу": скатившаяся со сцены Марина Неелова выставила напоказ нижнее белье
10:35
Впервые за несколько лет Путин встретил Рождество рядом с домом
08:46
Смехотворная сумма: во сколько оценили ущерб от вторжения в личную жизнь Меган Маркл
06:19
"Вымя": вывалившую грудь напоказ Водонаеву разнесли
04:31
"Купила мужика": Волочкову разнесли за связь с чужим женихом
01:41
Рождество Христово: что можно и нельзя делать 7 января
22:59
В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды
20:32
В кого превратились дочери Алсу: Почему ни одна не похожа?
18:00
Сверкнувшая формами в лучах солнца 53-летняя Стриженова возбудила россиян
17:57
Больше не Виндзоры: королева Елизавета открестилась от Гарри и Меган
17:50
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
17:37
"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
17:27
"Прихожу в себя до сих пор": Соседов пожаловался на тяжелое состояние после предательства молодого друга
17:19
"Очень сильная слабость": Заворотнюк сразила новая болезнь
17:10
Вскрылась правда об отнятой у Градского музыке к известному фильму
16:43
Расточительная Пересильд лишила космонавтов самого ценного
16:40
"Вам бы подошло Бабу-ягу играть": самовлюбленной Бородиной дали под дых
16:29
Вход две тысячи евро: Раздавленный разводом Лепс пустился во все тяжкие
16:04
Шукшина взорвалась из-за протестов в Казахстане: Власть совершенно забыла про свой народ
15:40
Костенко взвыла после трагической гибели ребенка
15:11
Путин поручил рассмотреть вопрос переселения из аварийных домов с непогашенной ипотекой
14:52
"Можно не с людьми": Известный артист сделал разведенке Бородиной неожиданное секс-предложение
14:30
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Десятки тысяч за консультацию: народ ахнул от ценника новоявленного психолога Макеевой
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане извиниться перед военными
Эксперт Литовкин о беспорядках в Казахстане: Введение миротворцев повысит авторитет ОДКБ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
Почему стоит начать строить дом в 2022 году

Почему стоит начать строить дом в 2022 году

В 2021 году цены на стройматериалы значительно выросли, именно поэтому многие приостановили строительство.
прочитано 80 раз

Постепенно цены начали стабилизироваться, более того, некоторые стройматериалы начали стоить дешевле, чем раньше. Именно поэтому многие сейчас задаются вопросом, стоит ли начитать строительство.

ПО ТЕМЕ

Путин поручил рассмотреть вопрос переселения из аварийных домов с непогашенной ипотекой

Как сообщает "РБК-Недвижимость", на снижение цен повлиял сезон. Так, зимой, как правило, планируют строительство меньше людей, а потому сейчас цены смогли прийти в стабильность. Подешевели даже пиломатериалы. Так, цена за куб снизилась на пять или даже семь процентов. Эксперты отмечают, что в новом году все-таки будет наблюдаться рост цен, однако небольшой – до пятнадцати процентов. Это значительно меньше, чем в 2021 году. Так, стройматериалы в прошлом году подорожали на шестьдесят процентов.

По мнению экспертов, есть смысл начинать строительство в 2022 году, однако важно ориентироваться на бюджет. Также стоит отметить, что весной цены могут вырасти, так как, вероятно, вырастет и спрос на материалы.

Кроме того, некоторые предлагают строить поэтапно. Это удобно тем, что вы сможете менять планы в соответствии с обстоятельствами. Также эксперты рекомендуют начинать работу заранее, поскольку весной стоимость материалов достигнет своего пика.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
8 января 2022, 13:10 Источник: "РБК" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!

Пианистка светится от счастья
Шоу-бизнес

"Заряд тепла и любви": счастливый Козловский показал оставленную ради Акиньшиной дочь

Актер опубликовал трогательное фото в "Инстаграм"
Шоу-бизнес

Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой

У актрисы появилось стремление жить
Шоу-бизнес

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной

Что стало с главной любовью звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года

Здоровье

Одному из регионов России удалось полностью избавиться от COVID-19
Менее 16 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Неизвестным ранее мутант-штаммом коронавируса заразились 12 человек
Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Спорт

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется

Регионы

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков
Под Тюменью застолье закончилось поножовщиной и убийством
Житель Люберец чуть не устроил пожар из-за неисправной гирлянды
В Абинске мужчину насмерть сбила электричка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+