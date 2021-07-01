Риелтор предупредила россиян о риске потерять квартиру из-за ошибки

Даже небольшая ошибка в документах может стать для мошенников самым простым способом отобрать у человека квартиру. Об этом россиян предупредила риелтор Олеся Анисимова.
По словам Анисимовой, ошибки могут быть намеренно допущены в фамилии продавца жилья, кадастровом номере, номере дома и стоимости квадратных метров. Также могут "случайно" поменять дату строительства дома или реквизиты. При этом подобные ошибки могут допустить и инженеры, и нотариусы и даже суд. В связи с этим специалист призвала граждан крайне внимательно читать официальные документы, сообщает телеканал "Царьград".
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