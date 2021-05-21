В Москве отреставрируют здание детской музыкальной школы имени Алексеева

Здание детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева является объектом культурного наследия регионального значения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на портале госзакупок опубликован тендер на реставрацию здания детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева. Объект отремонтируют в 2022 году в рамках программы реализации национального проекта "Культура", государственной программы Москвы "Развитие образования города Москвы", а также проектов Сергея Собянина "Искусство — детям" и "Мой район".

Здание было построено в 1885-м. Специалистам необходимо отреставрировать фасад: восстановить историческую отделку и декор. Также нужно отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы. Отмечается, что в этом здании после реставрации по-прежнему будет располагаться детская музыкальная школа.

Помимо этого, победителю тендера предстоит заменить кровлю, оконные и дверные блоки, сделать здание доступным для маломобильных граждан и благоустроить прилегающую территорию. К слову, к участникам закупки предъявляются особые требования: подать заявку могут компании, имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации.

"Все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса", – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заказчик – ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы". Все необходимые документы есть на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Компании могут присылать заявки до 7 июня.

