Какие ремонтные работы нужно успеть сделать летом

Лето отлично подходит для ремонта. Но некоторые работы и вовсе не рекомендуется проводить в другое время года, чтобы это не сказалось на качестве и долговечности.



Мастера по ремонту онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo рассказали Dni.Ru, какие ремонтные работы нужно успеть завершить до конца сезона.

Делать стяжку пола

Летом удобно делать предварительную стяжку полов – она высохнет быстрее. В любой другой сезон простая влажная стяжка сохнет месяц, а наливные полы – две недели. Важно следить, чтобы стяжка не пересохла и не растрескалась. Ее нужно дополнительно увлажнять, если лето жаркое и влажность в помещении низкая. В вот класть поверх стяжки плитку, паркет или ламинат можно в любое время года.

Поклеить обои

Летом клеить обои можно вдвое быстрее, чем зимой – все сохнет быстро и равномерно. Если вы впервые клеите обои самостоятельно, сделайте это именно в теплое время года. Зимой отопление и низкая влажность высушивают клей еще до того, как он успевает схватиться. Это особенно критично для недорогих, но капризных бумажных обоев. В таких условиях они приклеиваются неравномерно, начинают пузыриться на стенах и в последствии могут отклеиться.

Установить окна

Окна меняют в два приема: сначала приезжает замерщик и передает мерки на завод, а через 7-10 дней вам привозят готовые стеклопакеты. Установка занимает день или два: снимают старые рамы, вывозят мусор и затем монтируют новые окна. Во время установки квартира стоит без окон, поэтому лето и начало осени – пик сезона для таких работ. Компании поднимают цены, увеличивают сроки изготовления. Вызывайте замерщика и заказывайте окна заранее.

Поменять сантехнику

На дачах и в частных домах канализация и водоснабжение часто автономные. Их установка связана с работами на прилегающей к дому территории, и хорошая погода играет не последнюю роль. Чтобы не переплачивать за работу в пиковый сезон, ищите сантехников заранее. График у хороших мастеров всегда плотный, если искать специалистов в последний момент, легко попасть на неопытных работников.

Утеплить фасад

Зимой металл тяжелее гнется и большинство материалов застывают при низких температурах. В холод нельзя утеплять фасад с помощью "мокрых" технологий, таких, где используют несколько слоев материалов, включая клеи и штукатурки. Материалы разводят водой, и такой раствор просто замерзает. Зимой выше риск отслоения утеплителя. Поэтому работы по утеплению проводят, когда на улице минимум 5-10 градусов.

Отремонтировать крышу

Починку или замену крыши загородного дома качественно и без лишних хлопот можно сделать только в теплую солнечную погоду. Осадки, ветер и холод мешают монтировать кровлю, а битумная черепица и вовсе трескается на морозе. Минимальная температура работы с ней – 5 градусов.

Просушить погреб

На дачах и в частных домах все проблемы с подвалами связаны с сыростью, поэтому погреб или технический этаж стоит просушивать хотя бы раз в год. Чтобы хорошо просушить погреб, оставьте его открытым в жаркую погоду на два-три дня. Во время проветривания наведите в подвале порядок, выкиньте все лишнее. После просушки обработайте стены специальным антисептиком.