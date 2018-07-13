Российские города признаны одними из самых дорогих в мире

Самыми дорогими для проживания городами в мире признаны Цюрих и Женева. Далеко не последние места в рейтинге заняли Москва и Петербург.

Определилась пятерка лидеров в рейтинге "Цены и доходы", составленном банком UBS AG. Первое место эксперты отдали швейцарскому Цюриху, далее следует его соседка Женева.

В отчете указано, что ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и услуг (без арендной платы), составляет 4 260 долларов. Проживающему в Женеве семейству потребуется 4 165 долларов.

Третьим среди самых дорогих городов стала столица Норвегии Осло. В Нью-Йорке расходы семьи составят 3 673 доллара, в Лондоне – около 3,5 тысячи. В первую пятерку вошел и Копенгаген.

Санкт-Петербург в общем рейтинге цен занял 51-е место из 77. Минимальные затраты в Северной столице швейцарский банк оценивает в 2 300 долларов. Москва в списке 54-я, с затратами в 2 264 доллара. По доходам наблюдается обратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург – на 66-м.

Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на женскую одежду. Главный центр мужской и женской моды – Милан, а экономичным покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.

Самая дорогая еда среди изученных городов – в Женеве и Цюрихе, самая дешевая – в Киеве и нигерийском Лагосе. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти четыре тысячи в месяц), тогда как в Москве можно уложиться тысячи в полторы, передает телеканал "360".