Темнее ночи: в Москве сталинский дом полностью выкрасили в черный цвет

В подмосковных Котельниках сталинский трехэтажный дом выкрасили в черный цвет. Покраска осуществлялась в ходе ремонта.
В администрации Котельников заявили, что необычное цветовое решение инициировано самими жителями. Чиновники не исключили, что дом могут перекрасить, передает НСН. Москвичи отметили: так дом не выглядит серым и обыденным.
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