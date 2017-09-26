Как обустроить камин в городской квартире

Осенью, когда за окном начинают моросить первые дожди, а отопление еще не включили, особенно хочется добавить в городской интерьер тепла и уюта. Быстро решить эту задачу без глобального ремонта поможет электрокамин. Современные модели благодаря звуку потрескивающих дров и полной имитации огня создают иллюзию реального горения, при этом электрокамины, в отличие от традиционных, абсолютно безопасны.

Как стильно вписать электрокамин в интерьер городской квартиры, Dni.Ru рассказал эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Илья Чхеидзе.

Как выбрать электрокамин

При выборе электрокамина для интерьера любого стиля важно обращать внимание на его размер и технические характеристики. Установить его можно самостоятельно за 20 минут, остается только подобрать подходящее место и способ монтажа – существуют напольные, настенные, угловые и встраиваемые электрокамины. Также перед покупкой необходимо определиться, будет электрокамин выполнять только декоративную функцию, или он необходим для дополнительного обогрева помещения. В втором случае обязательно обращайте внимание на его мощность – для отопления 10 кв. метров требуется минимум 1 кВт мощности. То есть для спальни или гостиной оптимальным вариантом будет электрокамин на 1,5-2 кВт. Остается только выбрать понравившийся вам способ имитации горения и дополнительные опции, например, наличие подсветки, звуковых эффектов и возможности регулировать яркость горения.

Камин в стиле кантри

Стиль кантри предполагает оформление пространства вокруг камина с использованием природного или искусственного камня, а также древесины. Обычно такую стилистику используют при оформлении интерьеров загородных домов, однако, и в городской квартире можно создать атмосферу деревенского уюта.

Отделка портала камина, имитирующая каменную кладку, гармонично впишется в гостиную, оформленную в стиле кантри, если подобрать оттенок портала в тон основного цвета помещения. Причем необязательно полностью заполнять пространство атрибутами деревенского стиля: даже частичная облицовка портала камина элементами из разных пород дерева или состаренным искусственным камнем сразу задаст нужный тон всему интерьеру.

Электрокамин в стиле модерн

Современные дизайнерские решения в стиле модерн отличает сочетание в интерьере контрастных цветов со спокойными природными оттенками. Дизайнеры в рамках одного помещения часто используют зеркальные, стеклянные и другие фактуры. Если у вас светлая гостиная, то можно сыграть на правильном контрасте, сделав цветовой и фактурный акценты на электрокамине. Например, выбрать камин с темным порталом с ярко выраженным рельефным рисунком.

Найти нужный оттенок среди уже готовых порталов непросто. В таких случаях стоит обратить внимание на электроочаги без портала, которые можно поместить как бы внутрь стены, а облицовку сделать из плитки с глянцевой поверхностью.

Минимализм в оформлении очага

Минимализм в последние несколько сезонов остается излюбленным стилем у дизайнеров интерьеров. При оформлении квартир сейчас все чаще отдают предпочтение строгим, лаконичным интерьерам в светлых тонах. Как ни странно, но появление электрокамина в таком помещении не будет нарушением стиля. Однако следует очень осторожно подходить к оформлению портала.

Например, для гостиной в минималистичном стиле подойдет строгая керамическая или каменная облицовка одного цвета из материала одинаковой фактуры. Причем цвет стоит выбирать нейтрального оттенка, который не будет выделяться в помещении. Но если вы хотите встроить электрокамин в уже готовый интерьер, хорошим вариантом станет выполненное в современном геометрическом стиле обрамление, отделанное белым шпоном.

Классический стиль

Никогда не выйдет из моды электрокамин, оформленный в классическом стиле, в обрамлении под натуральный камень или мрамор с декором в виде изящных барельефов, пилястр или с резным орнаментом. Такой вариант подойдет не только для квартир, отделанных в таком же стиле. Строгий классический камин может стать акцентом и в современном интерьере, если его дополнить подходящими элементами декора. Например, белый портал для камина в классическом стиле будет эффектно смотреться на фоне стены яркого цвета, если дополнить его подходящими элементами декора и повесить над ним большую картину или фотографию. Кроме того, в каминной зоне можно удачно разместить настенные светильники, которые станут связующим звеном в оформлении.