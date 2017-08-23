В Москве резко сократились темпы ввода нового жилья

В России за последний шесть месяцев сократились темпы ввода в эксплуатацию нового жилья. Резкое падение этого показателя было зафиксировано в Москве: эксперты отмечают снижение на 40%, передает телеканал "360".

Похожая ситуация наблюдается почти во всех регионах страны. Исключение составляют 27 субъектов Федерации. Среди них оказался и Санкт-Петербург: в Северной столице соответствующий показатель вырос за полгода почти на треть (28,6%), сообщает РИА ФАН.