Как второе кольцо метро облегчит жизнь москвичей

Работы на первой части Третьего пересадочного контура Московского метрополитена (ТПК) от "Делового центра" до "Петровского парка" находится на завершающей стадии. Об этом во время общения с журналистами на строительной площадке станции "Петровский парк" заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, готовность первого отрезка второй кольцевой линии подземки составляет около 90%. "Надеемся что в течение сентября этого годы мы запустим по этому участку первые пробные поезда", – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что станция "Петровский парк" уже полностью готова. Кроме того, идет благоустройство окружающей территории. "Ведутся работы по асфальтированию, начали класть плитку", – отметил руководитель стройкомплекса Москвы.

Ожидается, что "Петровский парк" будет одной из самых востребованных станций второго кольца столичной подземки. Она соединит район Ленинградского шоссе с Москвой-Сити, став удобной связкой между двумя крупными столичными деловым кластерами.

"Петровский парк" будет иметь пересадку на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Последняя в силу увеличившегося пассажиропотока из северных и северо-западных районов Москвы, а также из Подмосковья, работает уже на пределе своих возможностей. "Петровский парк", который будет способен принимать более 245 тысяч человек в сути, существенно снизит нагрузку на "Динамо".

По словам Хуснуллина, Третий пересадочный контур станет логическим продолжением запущенного в сентябре прошлого года Московского центрального кольца (МЦК), которое снизило нагрузкурадиальные направления столичной подземки и станции внутри старого кольца метро. "ТПК значительно разгрузит другие переполненные участки, а метро придет к своему нормативному заполнению", – добавил Хуснуллин.

По его словам, возведение второго кольца подземки – это очень сложная и ответственная задача, требующая тщательной проработки и внимания даже к самым мелким деталям. Хуснуллин пояснил, что строители вынуждены учитывать несколько важных факторов. "При выработке решения о трассировке новой линии мы смотрели техническую возможность, ведь просто так под землей копать нельзя: где-то подводные реки и озера, которые приходится обходить, где-то сложные грунты", – рассказал он.

Другим не менее важным фактором является будущий пассажиропоток. "Какие будут пересадки, можно ли интегрировать метро с маршрутами наземного транспорта", – добавил глава московского стройкомплекса. Кроме того, серьезное значение играет финансовый фактор.

Хуснуллин также отметил, что строители возводят ТПК в условиях плотно застроенного города с огромным количеством самых разных коммуникаций. "Это очень технологичная работа, которая ведется только в ночь в короткие промежутки. Недопустимы ошибки даже в сантиметре. Но это очень достойная задача, и мы убеждены, что справимся с ней", – добавил глава стройкомплекса Москвы.

Стоит отметить, что на данный момент в строительных работах на объектах подземки по всей столице задействовано свыше 50 тысяч человек, причем часть из них трудится в круглосуточном режиме. Что касается участка от "Петровского парка" до "Делового центра", то число занятых на нем рабочих также впечатляет – сейчас их более четырех тысяч, а в ближайшие месяцы их количество превысит пять тысяч человек.

Еще одним любопытным моментом в строительстве Третьего пересадочного контура является то, что часть новой линии возведут по так называемому "испанскому методу". Его суть в том, вместо двух прокладывается один тоннель. При таком подходе поезда движутся рядом друг с другом в противоположных направлениях в одном тоннеле. Это позволяет не только снизить стоимость строительства, но и сокращать сроки возведения новых линий подземки.

По словам Хуснуллина, "испанский метод" будет применен в строительстве участка от "Нижних Мневников" в сторону "Аминьковского шоссе". При этом в настоящий момент по такой технологии уже возводится Кожуховская линия, которая соединит юго-восточный район Некрасовка с центром города.

Помимо того, что ТПК значительно снизит нагрузку на радиальные линии подземки и станции внутри существующего метрокольца, в перспективе от него потянутся новые линии метро как в районы "старой" Москвы, так и на присоединенные территории.

Так, уже готов проект новой линии от станции ТПК "Улица Новаторов" до "Столбово" в Новомосковском административном округе. "Сейчас проект проходит экспертизу. В то же время мы приступили к освобождению площадок под будущие станции этой линии", – сказал Хуснуллин.

По его словам, о каких-то конкретных сроках открытия этой ветки говорить пока рано, однако уже известна ее протяженность – 19 километров. На этом участке расположатся семь станций: "Улица Новаторов", "Улица академика Опарина", "Улица генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

Стоит отметить, что следующими после отрезка "Деловой центр"-"Петровский парк" введут в эксплуатацию северо-западный и восточный участки Третьего пересадочного контура. Они будут включать в себя станции "Нижняя Масловка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская улица". Северный же отрезок, который соединит "Нижнюю Масловку" и "Рубцовскую".

Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия. Второе кольцо значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее.

К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С новым кольцом время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут. Новое кольцо столичной подземки даст новый импульс развитию не только Московского метрополитена, но и всей транспортной системе города.