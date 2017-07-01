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Недвижимость

Как второе кольцо метро облегчит жизнь москвичей

Станция метро "Петровский парк". Фото: stroi.mos.ru
Работы на первой части Третьего пересадочного контура Московского метрополитена (ТПК) от "Делового центра" до "Петровского парка" находится на завершающей стадии. Об этом во время общения с журналистами на строительной площадке станции "Петровский парк" заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
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По его словам, готовность первого отрезка второй кольцевой линии подземки составляет около 90%. "Надеемся что в течение сентября этого годы мы запустим по этому участку первые пробные поезда", – сказал Хуснуллин.

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Он подчеркнул, что станция "Петровский парк" уже полностью готова. Кроме того, идет благоустройство окружающей территории. "Ведутся работы по асфальтированию, начали класть плитку", – отметил руководитель стройкомплекса Москвы.

Станция метро "Петровский парк". Фото: stroi.mos.ru

Ожидается, что "Петровский парк" будет одной из самых востребованных станций второго кольца столичной подземки. Она соединит район Ленинградского шоссе с Москвой-Сити, став удобной связкой между двумя крупными столичными деловым кластерами.

"Петровский парк" будет иметь пересадку на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии метро. Последняя в силу увеличившегося пассажиропотока из северных и северо-западных районов Москвы, а также из Подмосковья, работает уже на пределе своих возможностей. "Петровский парк", который будет способен принимать более 245 тысяч человек в сути, существенно снизит нагрузку на "Динамо".

Станция метро "Петровский парк". Фото: stroi.mos.ru

По словам Хуснуллина, Третий пересадочный контур станет логическим продолжением запущенного в сентябре прошлого года Московского центрального кольца (МЦК), которое снизило нагрузкурадиальные направления столичной подземки и станции внутри старого кольца метро. "ТПК значительно разгрузит другие переполненные участки, а метро придет к своему нормативному заполнению", – добавил Хуснуллин.

По его словам, возведение второго кольца подземки – это очень сложная и ответственная задача, требующая тщательной проработки и внимания даже к самым мелким деталям. Хуснуллин пояснил, что строители вынуждены учитывать несколько важных факторов. "При выработке решения о трассировке новой линии мы смотрели техническую возможность, ведь просто так под землей копать нельзя: где-то подводные реки и озера, которые приходится обходить, где-то сложные грунты", – рассказал он.

Другим не менее важным фактором является будущий пассажиропоток. "Какие будут пересадки, можно ли интегрировать метро с маршрутами наземного транспорта", – добавил глава московского стройкомплекса. Кроме того, серьезное значение играет финансовый фактор.

Хуснуллин также отметил, что строители возводят ТПК в условиях плотно застроенного города с огромным количеством самых разных коммуникаций. "Это очень технологичная работа, которая ведется только в ночь в короткие промежутки. Недопустимы ошибки даже в сантиметре. Но это очень достойная задача, и мы убеждены, что справимся с ней", – добавил глава стройкомплекса Москвы.

Стоит отметить, что на данный момент в строительных работах на объектах подземки по всей столице задействовано свыше 50 тысяч человек, причем часть из них трудится в круглосуточном режиме. Что касается участка от "Петровского парка" до "Делового центра", то число занятых на нем рабочих также впечатляет – сейчас их более четырех тысяч, а в ближайшие месяцы их количество превысит пять тысяч человек.

Еще одним любопытным моментом в строительстве Третьего пересадочного контура является то, что часть новой линии возведут по так называемому "испанскому методу". Его суть в том, вместо двух прокладывается один тоннель. При таком подходе поезда движутся рядом друг с другом в противоположных направлениях в одном тоннеле. Это позволяет не только снизить стоимость строительства, но и сокращать сроки возведения новых линий подземки.

По словам Хуснуллина, "испанский метод" будет применен в строительстве участка от "Нижних Мневников" в сторону "Аминьковского шоссе". При этом в настоящий момент по такой технологии уже возводится Кожуховская линия, которая соединит юго-восточный район Некрасовка с центром города.

Помимо того, что ТПК значительно снизит нагрузку на радиальные линии подземки и станции внутри существующего метрокольца, в перспективе от него потянутся новые линии метро как в районы "старой" Москвы, так и на присоединенные территории.

Так, уже готов проект новой линии от станции ТПК "Улица Новаторов" до "Столбово" в Новомосковском административном округе. "Сейчас проект проходит экспертизу. В то же время мы приступили к освобождению площадок под будущие станции этой линии", – сказал Хуснуллин.

По его словам, о каких-то конкретных сроках открытия этой ветки говорить пока рано, однако уже известна ее протяженность – 19 километров. На этом участке расположатся семь станций: "Улица Новаторов", "Улица академика Опарина", "Улица генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

Стоит отметить, что следующими после отрезка "Деловой центр"-"Петровский парк" введут в эксплуатацию северо-западный и восточный участки Третьего пересадочного контура. Они будут включать в себя станции "Нижняя Масловка", "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская улица". Северный же отрезок, который соединит "Нижнюю Масловку" и "Рубцовскую".

Проект станции Стромынка. Фото: twitter.com/SokolnikiVao

Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия. Второе кольцо значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее.

К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С новым кольцом время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут. Новое кольцо столичной подземки даст новый импульс развитию не только Московского метрополитена, но и всей транспортной системе города.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Иван Поляков1 июля 2017, 16:18

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