"Иванушка" Кирилл Андреев купил квартиру в Турции

Певец Кирилл Андреев пожаловался на последствия финансового кризиса. Он рассказал о том, что его недвижимость в Турции упала в цене.

Артист рассказал, что несколько лет назад поменял однушку в Москве, где жила его мама, которой, к сожалению, уже нет в живых, на трехкомнатную квартиру в Турции. По словам Андреева, от его дома совсем недалеко до моря – всего полтора километра.

"Жилой комплекс – просто потрясающий, – цитирует исполнителя Banki.ru. Вместе с тем, певец посетовал на то, что из-за колебаний курса валют стоимость его недвижимости значительно упала в цене. "Теперь она стоит половину тех денег, которые я заплатил. Обидно, конечно", – говорит певец.

Также артист рассказал о неприятных ситуациях, в которые он попадал, будучи клиентом банка. По его словам, однажды у него с карты украли деньги, но все разрешилось благополучно. Мошенники были найдены.

Друзья как вам такой STYLE? Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971) Фев 24 2017 в 2:20 PST

В другой раз Андрееву в VIP-отделении банка заявили, что отказываются его обслуживать, обосновав это тем, что у него как у клиента мало денег. "На вашем счете должно быть не меньше 15 миллионов рублей", – сказали певцу. При этом раньше кредитной организации было достаточно того, что он является медийным лицом. В результате Кирилл принял решение обратиться в другой филиал.

Поведал исполнитель и о своих творческих планах. Так, помимо работы в составе группы "Иванушки International", Андреев сейчас готовит сольный альбом. Не забывает артист и о гастролях. Кроме того, певец играет в составе хоккейной сборной "КомАр".