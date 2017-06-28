Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Недвижимость

Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить

Фото: GLOBAL LOOK press/Perry Mastrovito
Заниматься ли ремонтом самостоятельно или доверить это в руки профессионалам – решать вам. Но есть несколько универсальных полезных советов для тех, кто собирается начинать ремонт и хочет сэкономить свои средства.
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Своим опытом с читателями Dni.Ru поделились эксперты сервиса комплексного дизайнерского ремонта "Квадрим".

Традиционно считается, что ремонт – затратное мероприятие. Но правда ли это? Эксперты посчитали, что косметический ремонт квартиры в Москве на самом деле может обойтись всего в 165 тысяч рублей, если вы обладатель однокомнатной квартиры. В исследовании анализировались рыночная стоимость работ частных бригад, посредников и специализированных компаний.

Так, например, цены на услуги частных бригад на рынке Москвы варьируются в пределах от 5 000 до 9 000 рублей за 1 кв.м. Услуги посредников (прорабов или мелких предпринимателей) обойдутся в пределах 10 000 – 20 000 рублей за 1 кв.м. А если вы обратитесь  в специализированные компании с собственным постоянным штатом, то это  будет стоить от 12 000 – 20 000 рублей за 1 кв.м.

Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf Kr?ger

Если же вы нацелены сделать профессиональный дизайнерский интерьер, то готовьтесь вложиться более основательно. Услуги по созданию интерьеров зависят от метража вашей квартиры, потому что платить придется за каждый квадратный метр:

  • Частные дизайнеры и архитекторы – от 1 500р за 1 кв.м.
  • Дизайн-студии и архитектурные бюро – от 2 000 до 6 000р за 1 кв.м.
  • Именитые дизайнеры – до 30 000 за 1 кв.м.

Средний срок разработки такого проекта – 2-3 месяца. И в услуги входит рабочие чертежи, спецификация материалов, мудборды, возможно визуализация готового проекта.

Самые затратные, но безхлопотные варианты для ремонта предлагают сервисы готовых решений. Так, услуги капитального ремонта “под ключ” стоят 1,6-1,8 миллионов рублей. В этом случае самая главная экономия – ваше личное время и нервы. За срок в два-три месяца ваша квартира будет полностью отремонтирована и вам не придется ездить за материалами или решать, в какой цвет покрасить стены. Достаточно выбрать стиль, который вам нравится, остальное на себя берут эксперты.

Главные правила хорошего ремонта

Если капитальный ремонт вам не нужен, ваши затраты автоматически уменьшаются более, чем в два раза, и появляется свобода действий. Косметический ремонт – это необходимое обновление, которое стоит делать раз в 3-5 лет. Перекрасить стены, заменить плинтуса, обновить подоконники или заново отшлифовать пол можно за выходные, но изменения будут налицо. Кроме того, тут вы можете отталкиваться от практически любого бюджета, даже самого минимального, потому что для таких работ не обязательно нанимать специалистов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev

Капитальный ремонт — другое дело. Тут без экспертов не обойтись. Выбирайте проверенных специалистов, потому что кривые стены, неровный пол и плохо проложенные провода причинят вам множество неудобств, а поправить такие вещи очень трудно. На переделку после плохого капитального ремонта вы потратите вдвое больше денег и нервов, поэтому найдите тех, кто сделает все качественно с первого раза.

Есть базовые представления о практичности некоторых материалов, и их действительно стоит придерживаться. Например, стоит избегать ковролина – менять его достаточно сложно, он впитывает много пыли и смотрится хуже, чем любой другой материал. Также при оформлении кухни не стоит использовать обои, особенно в зоне для готовки – долго они точно не проживут. При выборе цветового решения для квартиры всегда учитывайте, что светлые стены хоть и быстрее пачкаются, темные визуально сужают пространство, а пятна на них видно даже сильнее, чем на белом фоне.

Не стоит жалеть денег на оформление ванной комнаты, поскольку эта часть дома ремонтируется реже всего. Менять плитку, трубы и технику сложно и долго, поэтому постарайтесь продумать все детали заранее, чтобы ваша ванная комната прослужила вам как минимум не одно десятилетие.

Автор: Василий Ручкин28 июня 2017, 15:58

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