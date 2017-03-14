Шторм превратил дом у озера в глыбу льда
Увидев необычный дом, журналист Джон Куко сделал несколько снимков. Однако подписчики в Facebook не поверили, что фотографии настоящие, поэтому ему пришлось вернуться и записать видео. За сутки ролик посмотрели порядка 32 тысяч раз, передает Lenta.ru.
Дом превратился в глыбу льда в результате шторма. Жилище окатило водой, которая через несколько часов замерзла.
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