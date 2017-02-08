Госдума поддержала соответствующую президентскую инициативу
В ближайшее время это будет оформлено законодательно
Что приватизируют в Москве за три года
Согласно постановлению, подписанному столичным градоначальником, в 2017-2019 годах в Москве продолжится приватизация государственных унитарных предприятий и другого госимущества, принадлежащего городу. В перечень государственных унитарных предприятий Москвы, подлежащих преобразованию в акционерные общества, попало ГУП "РЭМ". Оно как раз занимается выполнением задач по эффективному использованию движимого и недвижимого имущества и имущественных комплексов столицы.
Также в перечне объектов, которые сменят собственника ОАО "Главное управление проектов "Экономика", ОАО "Окружная газета Юго-Западного административного округа", ОАО "Телевидение Юго-Западного административного округа", АО "Бытовых услуг "Заря" и ОАО "Московская аптека". В список также попали Бутырский рынок, Московский городской гольф-клуб, Останкинский завод напитков и Фабрика имени Петра Алексеева. Всего в списке – 51 организация.
Отвечать за выполнение программы приватизации будет заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Песков: Путин всегда выступал за бессрочную бесплатную приватизацию жилья.https://t.co/aHBgw7MDFK #Путин #президент #Россия #приватизация pic.twitter.com/oUWtUkasBk— Президент РФ 2018 (@PutinGo2018) 8 февраля 2017 г.
Между тем накануне, 7 февраля стало известно, что бесплатную приватизацию жилья в России сделают бессрочной. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. "В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", – заявил глава правительства.
Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий российских граждан. Эксперты изменения в законодательство оценили положительно.
Бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года. Сроки ее окончания неоднократно сдвигались. За сам факт передачи жилого имущества в собственность плата не предусмотрена, но гражданам необходимо заплатить госпошлину за оформление документов в размере двух тысяч рублей.
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