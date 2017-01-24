Украинские нотариусы делают россиян бомжами

Стало известно о нескольких случаях незаконной продажи квартир россиян посредством заверенных украинскими нотариусами сделок. Мошенники пользуются лазейкой в Минской конвенции от 1994 года.

Мошенники оставили без жилья семью Шайдуллиных из Татарстана. Супруги сдали свою квартиру мужчине по фамилии Гусев, который представился предпринимателем, ведущим бизнес в Казани.

Стороны заключили договор. Сами Шайдуллины живут далеко от Казани, поэтому присмотр за жильем и взимание платы поручили другу. Арендатор платил за съем жилья два месяца. Затем Гусев исчез. В очередной визит друг семьи удивился тому, что сменены все замки. Вскоре выяснилось, что некая женщина купила их жилье за семь миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Выяснилось, что псевдо-бизнесмен Гусев оказался мошенником. Он перепродал эту квартиру сразу после того, как снял ее. Покупательнице он предоставил бумагу, по которой владельцы квартиры якобы уполномочили его заняться сделкой. При этом доверенность была заверена киевским нотариусом.

Лазейка мошеннической схемы кроется в Минской конвенции от 1994 года. По словам начальника юридического отдела Федеральной нотариальной палаты России Александра Сагина, документы, полученные в любой из стран-подписантов договора, взаимно признаются нашими странами.

По словам Сагина, жесткого ограничения числа таких специалистов, исходя из количества жителей, на Украине нет. Поэтому объявить себя нотариусом там может каждый юрист. Затем он имеет право получить необходимые бланки и совершать любые сделки. Впоследствии такие "нотариусы" заявляют, что бланки числятся украденными и никаких операций они не проводили.

Отметим, что Шайдуллины все-таки с большим трудом, но вернули свою квартиру. Для этого им пришлось пройти через непростой суд. Больше всех пострадала в этой истории покупательница, оставшись без квартиры и без денег.