Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Пятница 15 марта

11:24Трусы, шест и мужики: вышвырнутая из дома невестка Королевой пошла вразнос 10:00"Папа Игорь": в семье Николаева пополнение 09:38Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар" 08:44До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом 06:09Джастин Тимберлейк воссоединился с группой NSYNC спустя 22 года после распада 03:42Звезды, которые завели отношения и оказались одногодками 00:21Дженнифер Лопес отменила пять выступлений без объяснения причины 22:38Сябитова ахнула: Гузееву уведомили об угрозе тюремного срока в эфире шоу 22:05"Скверные": Гордон врезал Барановской в студии Первого канала 20:33"Собрались делить наследство": еще не остывшему Петросяну плюнули в лицо 19:08"Не надо лишних слов": Газманов сообщил, что жена бросает 18:30"Море любви": 25-летняя внучка Боярского поработала языком на камеру 18:01Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России 17:03Мужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 15:32Мария Кожевникова посетовала на проблемы со старшим сыном 14:24Пригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 13:58Лолита призналась, что пенсии ей хватило бы только на квартплату 13:48Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью 12:20Принц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 11:34Кети Топурия вышла в свет и показала округлившийся живот 11:11Сергей Соседов критически высказался о Бузовой и Чеботиной 09:58Марина Кравец стала мамой во второй раз и вышла на связь из роддома 08:59Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве 08:02Идеал красоты Дины Саевой: как правильно ухаживать за кроссовками 06:06Валерий Леонтьев оказался на грани смерти из-за ДТП 03:19Жизнь после предательства: начало или конец? Я осталась совсем одна... 00:05Сложно остановиться: Алину Загитову застукали на поцелуях с язычком 19:31Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024 18:38Жена потерявшего конечности Костомарова призналась, что рассказала детям о трагедии необычным образом 18:38Известный экстрасенс предсказал уже не одинокой Ольге Бузовой мужчину и двоих детей 17:39Бородина раскритиковала худеющих неправильными способами людей 16:03Собчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен 16:00Роман Костомаров рассказал, как впервые встал на коньки после череды ампутаций 15:03Кабаева отвернулась от спорта и трясет деньги с россиян 14:03"Это болезнь": Екатерина Андреева раскрыла новости о здоровье 13:09Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 12:35Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 12:20После слухов о ребенке от Королевой композитор Николаев показал девочку 11:37"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз 10:40На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище 09:12Отец Юлии Началовой заявил о сглазе и будущем дочери покойной певицы 08:13Чужих детей не бывает! Вот кто из знаменитостей решился на усыновление / Вы удивитесь 06:21Тест: насколько хорошо вы знаете хиты 90-х? / Интерактив для любителей поностальгировать / Наберете 10 из 10? 03:19Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс 00:195 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе 00:00Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке 23:08Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа 22:22Александр Розенбаум оставил свое роскошное наследство неизвестному 19:5810 баллов: мужик взял сверху Цымбалюк-Романовскую на камеру прямо в метро 18:48"Не могу двигаться": что стало с Заворотнюк?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек

Электронным голосованием на выборах в Москве воспользовались уже более миллиона человек
119

Система ДЭГ справляется с высокой нагрузкой.

Уже более миллиона избирателей отдали голоса с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или терминалов на участках. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Руководитель штаба Алексей Ковалев назвал преимуществами онлайн-голосования возможность сделать выбор в любое время и в любом месте. По его словам, такой способ волеизъявления пользуется беспрецедентной популярностью.

Система ДЭГ выдерживает большое число желающих проголосовать онлайн. При высоких нагрузках в ней предусмотрен алгоритм электронной очереди.

"Это нужно для корректной работы системы и значит только одно: нужно немного подождать или вернуться на elec.mos.ru позднее", – рассказал глава штаба.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

15 марта 2024, 11:08
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство "Москва"
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве✓ Надежный источник

Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме
Очередей на избирательных участках нет. В столице продолжается голосование на выборах президента России.

В Москве началось голосование на выборах президента России

В Москве началось голосование на выборах президента России
Избирательные участки открылись в 8:00. В Москве стартовало голосование на выборах президента России.

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России
Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан принять участие в выборах президента России, которые состоятся 15-17 марта.

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента
Для участия необходима постоянная регистрация в столице. В Москве состоится тестовое голосование перед выборами президента России.

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами президента России
Занятия будут проходить онлайн и очно. В столице 14 февраля началось обучение тех, кто записался в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.

Выбор читателей

13/03СрдВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой 14/03ЧтвПригодится на том свете: что положили в гроб Моргуновой перед закрытием крышки 14/03ЧтвМужа нет: Ирина Виторган вышла вся в черном с ребенком на руках 14/03ЧтвПринц Уильям появился на церемонии прощания без Кейт Миддлтон 13/03СрдОсчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша 13/03СрдСобчак публично обратилась к Пугачевой с благодарностью: народ возмущен