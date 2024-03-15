Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

Очередей на избирательных участках нет.

В столице продолжается голосование на выборах президента России. Горожане могут отдать голос онлайн на сайте elec.mos.ru или при помощи терминалов электронного голосования на избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев напомнил, что в столице терминалы электронного голосования работают уже не первый год. Они традиционно пользуются популярностью у горожан. По его словам, терминалы позволяют избирателям голосовать на любом участке.

"Все терминалы на участках работают штатно, очередей нет", – подчеркнул Ковалев.

При возникновении сложностей разобраться помогут технические специалисты. Они работают на каждом участке и готовы помочь каждому избирателю.

Члены избирательных комиссий прошли обучение и умеют работать с терминалами и электронным списком избирателей. В случае технических неполадок оперативно решить проблему поможет техническая поддержка.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.