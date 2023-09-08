Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Гузееву послали в эфире шоу Тесты Ефремов потерял зубы в тюрьме Игры Сонник

Топ новостей недели

Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Пятница 8 сентября

11:26"Психологические проблемы": почему бывший Ким Кардашьян творит беспредел на публике 10:44Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала 10:28"Лживое лицо": злющая Поплавская унизила российскую звезду 09:56Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками 09:30Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования 08:48Жилье от государства: кому и как его можно получить 08:12"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой? 06:02Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе? 04:13Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына 02:37Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим 00:06Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре 23:53Умер российский мультипликатор Константин Арефьев 23:27"Не продаются": Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни 22:05Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей 21:15Как не подхватить ОРВИ в сентябре 20:04Легендарный советский журналист Мамедов скончался в возрасте 100 лет 19:14Критика от Лолиты стала болезненным ударом для молодой певицы на шоу "Три аккорда" 17:08Дочь певицы Славы раскрыла свое отношение к пластическим операциям 15:24"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти 14:49Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли 14:27Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике 13:23"Эффект микояновской колбасы": Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты 11:47"Влюблюсь в таксиста": одинокая Клава Кока готова на крайние меры 11:10"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом 10:18"Абсолютно свободен": Прохор Шаляпин завязал с женщинами 09:15Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд 08:11Появившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики 06:33"Как это произошло, до сих пор не знаю": Миронова в шоке от изменений в жизни 04:12Регина Тодоренко сорвалась на детей: и вот что она сделала 02:36Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России 00:18Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой? 21:27Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога 21:00"Хотелось себя пожалеть": родившая после 40 лет Бочкарева рассказала о своем состоянии 18:17Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга 17:39Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт 17:20"Вытаскиваешь по слову": певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни 16:22"Требования растут": Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова 14:46Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина? 12:51Скончался режиссер и актер Константин Арефьев 12:17Алексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал 09:56Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика? 09:28В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов 09:00Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября 08:35Вместо поздравлений – бронзовый памятник над могилой: как отметят юбилей Юры Шатунова 08:00Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами 04:38Как подготовить машину к осенним дождям 04:26Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля 02:17Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем 00:13Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка 21:47Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Задержка СМС для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений
30

Доступ к онлайн-голосованию нормализуется в ближайшее время.

Причиной задержки поступления СМС-сообщений участникам дистанционного онлайн-голосования (ДЭГ) в Москве стали попытки атаковать сервера компании, осуществляющей доставку СМС. Об этом заявил совладелец ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко.

Он заверил, что задержка не повлияет на ход голосования. Москвичи получат СМС с небольшой задержкой и смогут проголосовать.

"В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", – сообщил Титаренко в беседе с ТАСС.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух пообещал, что доступ к дистанционному голосованию нормализуется в 12-14 часов. Он отметил, что наблюдается большой поток желающих принять участие в ДЭГ.

Голосование на выборах мэра Москвы проходит 8-10 сентября. Также жители столицы выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

По инициативе столичного бизнеса проголосовавшие онлайн станут участниками розыгрышей в рамках программы "Миллион призов".

8 сентября 2023, 11:37
Фото: Mos.ru
ТАСС✓ Надежный источник

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования
Процедура состоялась в Мосгоризбиркоме. В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам
Все данные надежно защищены. Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра
В этом году на участках появятся терминалы электронного голосования. У москвичей есть выбор, каким способом проголосовать на выборах мэра.

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования
Участие приняли около 430 тысяч человек. Тестовое электронное голосование прошло 25 августа с 08:00 до 14:00.

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами
Москвичи познакомятся с нововведениями избирательного процесса. Тестирование продлится до 14:00 25 августа.

Выбор читателей

06/09СрдАлексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал 07/09Чтв"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом 06/09СрдЗвезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина? 06/09СрдПримерившая форму ученого Бузова нашла нового друга 07/09ЧтвПоявившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики 07/09ЧтвСтриженова провела с новорожденными внуками древний обряд