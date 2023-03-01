Пригожин в обращении к Володину уточнил, что поправки в закон о дискредитации не должны касаться высшего руководства

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поблагодарил депутатов Государственной Думы Российской Федерации за внесение поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, отметив, что поправки не должны касаться высшего командного состава.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала заявления Евгения Пригожина, в котором он сообщил о поддержке депутатами Госдумы поправок об ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции. По его мнению, поправки не должны распространяться на высший командный состав отрядов, в том числе ЧВК "Вагнер" и Министерство обороны РФ.

"Данные поправки позволяют защитить права лиц, которые защищают интересы Российской Федерации, однако эти поправки не должны распространять свое действие на высший командный состав добровольческих отрядов, включая ЧВК «Вагнер», и высший командный состав Министерства обороны Российской Федерации, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий", – заявил Пригожин.

Ранее предприниматель обещал обратиться с спикеру Госдумы Володину с просьбой разобраться в ситуации со льготами для добровольцев и бойцов ЧВК "Вагнер", которые участвуют в СВО.