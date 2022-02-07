Кремль озвучил ожидания от встречи Путина и Макрона

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона запланирована на вторую половину дня 7 февраля.

В преддверии встречи двух лидеров пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что визит французского президента сейчас очень важен для нас. Уже известно, что основными темами переговоров станет вопрос напряженности в странах Европы, которая вызвана ситуацией вокруг Украины, а также вопрос гарантий безопасности для России – об этом сообщил RT.

В Кремле предполагают, что переговоры с французским лидером будут довольно продолжительными по времени и очень насыщенными по содержанию и, соответственно, повлекут за собой некие положительные изменения.

Российская сторона надеется, что результатом этой встречи станет снижение градуса напряженности по вышеназванным вопросам, ведь Макрон председательствует в ЕС, а Франция является одним из лидеров в Европе. При этом Кремль понимает, что ситуация сегодня очень сложная, поэтому мгновенных и кардинальных изменений лишь от одной встречи с французским лидером тоже не ждут – сообщает URA.RU.

Напомним, что на прошлой неделе лидеры России и Франции несколько раз говорили по телефону. Также Эммануэль Макрон общался с президентом Украины – Владимиром Зеленским. Ожидается, что уже после встречи с Владимиром Путиным в Москве президент Франции отправится на переговоры в Киев.