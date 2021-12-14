Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Вторник
14 декабря
Лента новостей
20:04
"Настроение позитивное": Обгоревшая до безобразия в страшном пожаре Хлебникова заговорила после комы
19:52
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии
19:30
Под Петербургом приезжий надругался над подростком
18:34
"Сами виноваты!": Дробыш обвинил зрителей в плохом новогоднем контенте на ТВ
18:27
"Достаточно для шести лет": звезда "Универа" затеяла три вечеринки для малолетней дочери
18:23
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
18:05
Панин предрек Соловьеву страшные мучения: Оторвали бы язык
17:53
"Слава – это мимолетно": Малахов искусал локти после встреч с кумирами
17:46
"А где Валентин?": дефилирующая в роскошной шубе жена Юдашкина заговорила о любви
17:40
"Офигеть": появившийся на Первом канале Страхов из "Бедной Насти" ошеломил народ
17:17
Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке
17:04
"Завалило": у Игоря Николаева произошло ЧП
16:52
"Не оставалось ничего другого": Чем закончился суд над Киркоровым
16:39
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "30-го мая"
16:32
"Это буду нести до конца": бездетная Ирина Розанова сообщила о страшных муках
16:27
"Не хочу там умереть": Известная актриса призналась в личном горе
16:22
Сваха Сябитова дала важный совет будущим молодоженам
16:18
"Важно именно в юности": Литвинова рассказала о контактах с режиссером Соловьевым
16:08
"Усложнить жизнь бабушкам": эксперт оценил государственный сервис по аренде жилья
16:06
В Подольске поймали подозреваемого в серии краж
15:48
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
15:45
Получили: взбешенный принц Уильям перекрыл кислород обидчикам
15:43
Едва не убила себя из-за Кончаловского, бросила шестимесячную дочь: как сложилась жизнь Марианны Вертинской
15:42
"Легенда возвращается!": народ пришел в экстаз от воссоединения Лазарева и Топалова
15:40
Последний год: королева Елизавета расщедрилась на подарки внукам
15:15
Волочкова предложила выбрать имя для своей дорогой киски
14:52
Маликова на морозе без теплых вещей заподозрили в бедности
14:43
Кто получит наследство режиссера Соловьева – вмешался адвокат
14:32
Ищущая мужика Пелагея пришла на шоу "Давай поженимся!" и оконфузилась перед камерой
14:22
Седоковой пришлось отказаться от роскошной жизни из-за молодого мужа
14:14
"Полноценного праздника нет": завязавший с алкоголем Пьеха грустит без рюмки
14:09
Захватывает дух: идеально прозрачный лед на Байкале сняли на видео
14:09
Мальчика отдали не сразу: Стали известны подробности вторых родов Нюши
14:08
В Москве и Подмосковье перед Новым годом начнутся 30-градусные морозы
14:01
"Всегда была рядом": Хабенский прервал молчание после смерти партнерши
14:00
"Еле сдерживалась": кто контролирует личную жизнь Баскова на самом деле
13:44
Вид исхудавшей Ковальчук в новых сериях "Тайн следствия" ужаснул и встревожил
13:31
Ковальчук приревновала мужа к красотке после поцелуя: Решила их вдвоем не отпускать
13:26
Урегулирование вопроса через суд: стало известно о идеальном варианте развода Лепса
13:16
"Явно делает это с кайфом": за что звезды ненавидят Корчевникова
13:04
"Идиотка, дура": Богомолов покрыл Собчак отборным матом
12:56
Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19
12:46
"Это невыносимо": звезда сериала "Стенограмма судьбы" Екатерина Волкова взвыла от горя
12:37
"Богатством я не развращен": в скромном мужичке в кепке и без очков пассажиры метро не признали Розенбаума
12:36
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
12:25
Бросившая Лепса супруга получила под дых: Желаю яркой личной жизни
12:10
В России хотят разрешить продажу пива на автозаправках
11:58
Под капельницей: в Сеть попали леденящие душу фото окровавленного актера Биковича
11:54
"Обида может сожрать": Гузеевой влепил пощечину собственный ребенок
11:52
Языкастую Долину разнесли за слова о Лепсе: Подставила
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давно уже тайно вакцинированная": Раскрыта страшная тайна антиваксерки Шукшиной
"Вонь, грязь, сломанные окна": Садальский раскрыл правду о жизни известной актрисы
Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
"Нож в спину": почему Литва не стала бороться с Россией ради Украины
"Сын предал мать": Макеева подчинила ребенка заклятой соперницы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Белоруссии

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых были затронуты важные вопросы.
прочитано 130 раз

В пресс-службе Кремля подвели итоги беседы, подчеркнув, что она состоялась по инициативе французской стороны. После обмена мнениями по ситуации с пандемией, лидеры сосредоточились на актуальной международной повестке, не забыв обсудить ситуацию на Украине и в Белоруссии.

ПО ТЕМЕ

Байден подыграл Путину ради примирения с Россией – депутат Рады

В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

Как сообщил телеканал "Царьград", в ходе переговоров Эммануэль Макрон поднял вопрос о том, что сейчас происходит на белорусской границе. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что этот вопрос целесообразнее обсуждать в переговорах с его белорусским коллегой. При этом была выражена обоюдная надежда на скорую стабилизацию обстановки с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС.

Также между политиками речь зашла об Украине – обе стороны изложили свои оценки происходящего. Российский лидер привел примеры нарушения Киевом Минских соглашений, которые препятствуют урегулированию украинского кризиса. Кроме того, было отмечено, что власти Незалежной способствуют обострению на линии соприкосновения.

Владимир Путин также отметил, что сейчас крайне важно организовать международные переговоры, которые помогли бы выработать гарантии, препятствующие продвижению НАТО на восток и размещению на Украине угрожающих нашей стране вооружений. Частично об этом речь шла и на переговорах российского президента с американским лидером, которые состоялись недавно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину войсками НАТО.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 19:52 Источник: Kremlin.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Богатством я не развращен": в скромном мужичке в кепке и без очков пассажиры метро не признали Розенбаума

Как живет музыкант
Шоу-бизнес

"Еле сдерживалась": кто контролирует личную жизнь Баскова на самом деле

Баскову не дали сказать
Шоу-бизнес

"Это гадко, фу!": переделанного в женщину Ягудина смешали с грязью

Спортсмен шокировал внешним видом
Шоу-бизнес

Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна

В свои девять лет мальчик успел многое

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Песков призвать готовиться к худшему в ситуации с омикрон-штаммом COVID-19
В России за сутки ковидом заболели 28 343 человека
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне

Регионы

Под Петербургом приезжий надругался над подростком
В Подмосковье двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
В Подольске поймали подозреваемого в серии краж
В Подмосковье поймали подозреваемых в убийстве подростков
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+