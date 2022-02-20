С главы Евросовета сбили спесь после угроз России

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Европа не будет вечно протягивать России "оливковую ветвь". Он пригрозил нашему отечеству "масштабными санкциями", если конфликт с Украиной не утихнет. Член Совета Федерации России Анатолий Широков ответил на это заявление. Политик поспешил сбить спесь с западного чиновника.
Широков отметил, что Россия не ждет от Запада ветвей оливы, а требует адекватного подхода к созданию глобальной европейской безопасности. С интересами России зарубежным политикам придется считаться. По словам сенатора, глобальную безопасность нельзя поделить между Россией и Европой.
У России, говорит Широков, собственные национальные интересы, которые она обязана защищать. В этом вопросе Россия может опираться на международное право. Европе, считает политик, пора уяснить, что проблемы на Украине спровоцировала не наша страна. Ответственен за все Запад.
После развала СССР, добавил политик, НАТО вплотную приблизилось к границам России. Отступать нашей стране больше некуда. На эту проблему Владимир Путин указывал еще 15 лет назад. Тогда глава государства призывал Запад "думать о безопасности с участием России, а не за счет нее". К сожалению, отмечает Широков, российского президента не слушали.
Москва больше не может сглаживать углы и отказываться от намерений. Анатолий Широков посоветовал Шарлю Мишелю "спокойно сидеть у себя в Брюсселе" со своими "оливковыми ветвями". Парламентарий напомнил, что именно НАТО и Европа поставляют оружие на Украину.