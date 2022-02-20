Молодежь не хочет умирать за псевдоидеи Киева: почему Украина призывает на войну стариков

Аркатов не поверил украинским генералам, которые уверяют о желании стариков идти на войну. По словам политолога, судя по всему, ВСУ попросту не хватает "сырья", чтобы бросить его в топку войны. Так эксперт прокомментировал слова заместителя командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергея Собко о повышении возраста резервистов до 70 лет.
По его словам, на Украине много людей старшего поколения, которые якобы рвутся в ряды армии, но не проходят возрастной ценз.
Политолог Собко поставил под сомнение патриотичность таких настроений. Он уверен, что подобная картина складывается в рядах ВСУ из-за того, что молодежь попросту не хочет воевать и умирать за сомнительные ценности. Поэтому украинская армия выдает желаемое за действительное, заявляя о желании людей идти воевать.
"На мой взгляд, это показатель того, что самая активная часть населения Украины — ее молодежь — попросту не хочет воевать и умирать за псевдоидеи киевского режима и за олигархов, которые уже улетели в Европу", – заявил Аркатов.
Более того, политолог допускает вариант силового развития событий. По его мнению, украинские власти могут заставить каким-то образом мужчин старшего возраста отправиться в военкоматы. К сожалению, для ВСУ эти люди всего лишь пушечное мясо.