Отношения России и Украины продолжают портиться. Из-за обострения конфликта в Донбассе ситуация накалилась как никогда. США обвиняют нашу страну в неоправданной агрессии и постоянно заявляют о "нападении на Украину".
В недавнем выступлении украинский лидер подтвердил, что отношения России и Украины находятся на низком уровне. Это является не только тревожным сигналом для безопасности во всем мире, но и трагедией для российского и украинского народа. Зеленский напомнил, что с давних пор у России и Украины были теплые отношения. Однако постепенно отношения двух стран ухудшились до невозможности.
Ранее глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал поведение украинского лидера безответственным. По словам эксперта, своими заявлениями о Будапештском меморандуме Владимир Зеленский шантажирует мир ядерным оружием.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в минувшую субботу, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. В противном случае он угрожал признать документ аннулированным.