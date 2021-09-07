Политолог Сатановский призвал ввести в России смертную казнь

Евгений Сатановский отреагировал на громкое убийство двух детей призывом вернуть в России смертную казнь.

Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что в России не получится решить проблему с педофилией и другими тяжкими преступлениями без восстановления и реального применения смертной казни. Политолог отреагировал на резонансную историю с изнасилованием и убийством двух маленьких девочек.

Сатановский подчеркнул, что подозреваемого уже задержали – он оказался рецидивистом. По его словам, дела возбуждены даже против силовиков, допустивших халатность. "И что с того толку? Детей не вернешь", – отметил политолог. Сатановский напомнил, что сегодня смертная казнь в России не применяется даже за самые страшные преступления, в том числе, против детей.

По мнению ученого, наша страна решила пойти по пути "европейского гуманизма", когда в 90-е годы ввела мораторий на смертную казнь. Сатановский подчеркнул, что сегодня Россия "коллекционирует педофилов, убийц, маньяков и прочих садистов".

Политолог иронично призвал быть добрее к преступникам: вместо пожизненных посадок применять смертную казнь. "Расстрел, виселица или гильотина, не так уж важно", – отметил ученый. Он также призвал аналогично поступать с террористами: "Пускай они все лучше с Богом общаются – лично и напрямую". По мнению Сатановского, такие меры, как электронный браслет или химическая кастрация, не остановят педофилов.