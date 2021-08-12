Сатановский поставил на место экс-посла Азербайджана: Шакал паршивый

Политолог Евгений Сатановский жестко наехал на азербайджанского дипломата, который оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Политолог Евгений Сатановский поставил на место бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, который на днях отличился грубыми русофобскими высказываниями. Отвечая на критику лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес президента Ильхама Алиева, дипломат оскорбил не только самого политика, но и всю русскую нацию.

Российский ученый-востоковед назвал Вагабзаде националистом с плохим воспитанием. Сатановский поддержал позицию Жириновского и напомнил, чем кончились для Саакашвили наезды на Россию. Политолог подчеркнул, что азербайджанский дипломат – "крендель" в отставке, снискавший славу националистического знамени.

"А что он не символ и не знамя, а шакал паршивый и мелкий брехливый провокатор, ему никто там не скажет", – заявил Сатановский.

Кроме того, ученый предложил несколько радикальных вариантов наказания для экс-посла Азербайджана. Он уточнил, что сам Жириновский вместо этого требует решить проблему в рамках закона.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Владимир Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде.

Сатановский также обратил внимание на военный конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению политолога, дипломат "наглядно продемонстрировал, откуда растут ноги в Азербайджане с карабахской проблемой".