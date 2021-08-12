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Политика
Сатановский поставил на место экс-посла Азербайджана: Шакал паршивый

Сатановский поставил на место экс-посла Азербайджана: Шакал паршивый

Политолог Евгений Сатановский жестко наехал на азербайджанского дипломата, который оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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Политолог Евгений Сатановский поставил на место бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, который на днях отличился грубыми русофобскими высказываниями. Отвечая на критику лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес президента Ильхама Алиева, дипломат оскорбил не только самого политика, но и всю русскую нацию.

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Российский ученый-востоковед назвал Вагабзаде националистом с плохим воспитанием. Сатановский поддержал позицию Жириновского и напомнил, чем кончились для Саакашвили наезды на Россию. Политолог подчеркнул, что азербайджанский дипломат – "крендель" в отставке, снискавший славу националистического знамени.

"А что он не символ и не знамя, а шакал паршивый и мелкий брехливый провокатор, ему никто там не скажет", – заявил Сатановский.

Кроме того, ученый предложил несколько радикальных вариантов наказания для экс-посла Азербайджана. Он уточнил, что сам Жириновский вместо этого требует решить проблему в рамках закона.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Владимир Жириновский потребовал возбудить уголовное дело против бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде.

Сатановский также обратил внимание на военный конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению политолога, дипломат "наглядно продемонстрировал, откуда растут ноги в Азербайджане с карабахской проблемой".

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Фото: Marc Vorwerk /SULUPRESS.DE /www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 12:37 Источник: Telegram-канал АРМАГЕДДОНЫЧ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость818844
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Сатановский- молодец!! Точное название дал этому отморозку, как и Вольфович!!!
1

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