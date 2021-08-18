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Политика
Политолог Сатановский заявил о превосходстве Путина над американскими президентами

Политолог Сатановский заявил о превосходстве Путина над американскими президентами

Комментируя ситуацию в Афганистане, Евгений Сатановский отметил, что американские президенты не могут действовать, как Владимир Путин.
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С 15 августа власть в Афганистане фактически находится в руках террористической организации "Талибан*". Вооруженные сепаратисты, захватывая города, дошли до Кабула и заставили капитулировать правительство. Государственный переворот в исламской республике начался после вывода войск США. Российский ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя эту ситуацию, заявил о превосходстве Владимира Путина над американскими президентами.

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Он подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден сейчас пытается оправдаться за "катастрофические" последствия своего решения, которое привело к "обрушению" всего, что сделали Соединенные Штаты за 20 лет пребывания в Афганистане

Политолога удивило заявление президента США о том, что американцы выполнили свою миссию. Сатановский отметил, что в скором времени аналогичная история может произойти в Ираке, потому что Байден планирует и оттуда вывести войска.

По мнению эксперта, превосходство Путина над президентами США заключается в том, что российский лидер смог выстроить в регионе баланс сил и наладить отношения сразу с несколькими крупными игроками, в том числе, с Катаром и Саудовской Аравией. Ученый отметил, что Путин действует очень терпеливо при том, что россияне ждут от него более решительных действий.

Сатановский отметил, что американские президенты не могут действовать, как Путин. По мнению востоковеда, они принимают спорные решения, основанные на непонятых причинах, а потом просто "сносят" государство. Политолог подчеркнул, что затраченные США и деньки, как правило, приносят в итоге нулевой результат.

* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 12:51 Источник: Telegram-канал АРМАГЕДДОНЫЧ ✓ Надежный источник

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