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Политика
Имидж КПРФ: люксовые авто и зарубежные дома депутатов

Имидж КПРФ: люксовые авто и зарубежные дома депутатов

ЦИК РФ опубликовала сведения об имуществе и доходах кандидатов в депутаты на выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва. Эксперты оценили, насколько реальная жизнь коммунистов соответствуют историческим идеалам партии.
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Центризбирком России в преддверии выборов обнародовал декларации потенциальных депутатов. Особого внимания заслуживают сведения о членах КПРФ, ведь ни для кого не секрет, что партия всегда позиционировала себя как защитника прав трудящихся. Ранее коммунисты предлагали запретить чиновникам иметь собственность в других странах.

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Безусловно, КПРФ создала для себя особый имидж, но соответствует ли он реальному положению дел? На чем ездят и какими домами владеют коммунисты? Как роскошная жизнь кандидатов в депутаты влияет на положение партии? Могут ли автомобили премиум класса и зарубежные квартиры депутатов негативно сказаться на имидже КПРФ? Эти вопросы требуют особого внимания.

Из официальных данных ЦИК следует, что многие представители КПРФ имеют в собственности люксовые автомобили зарубежного производства. Например, кандидат в Госдуму, бизнесмен Андрей Митрофаненков задекларировал сразу 12 машин. Ему принадлежат несколько грузовиков и прицепов, а также легковые автомобили премиум-класса: BMW X6 xDrive30d, Infiniti QX70 и Toyota Camry.

Кандидат от Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Николай Езерский владеет транспортными средствами марки Mercedes и Lexus. Сергей Казанков (Марийский одномандатный избирательный округ) имеет в собственности автомобиль Porsche.

Эту же марку предпочитает Владимир Блоцкий, идущий на выборы от Кировской и Нижегородской областей. Он задекларировал две машины: Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Кандидат от Мордовии Дмитрий Кузякин имеет в собственности три автомобиля BMW.

Многие эксперты сходятся во мнении, что солидный гараж люксовых автомобилей никах не сочетается с коммунистическими идеалами, за которые так активно ратует партия. Очевидно, что расхождения слов и дел может негативно повлиять на имидж КПРФ. Могут ли сегодня "люди труда" позволить себе машины, которыми пользуются их так называемые представители – вопрос сложный и болезненный.

Напомним, что ранее КПРФ предложила законодательно запретить госучреждениям приобретать автомобили дороже двух млн. рублей без разрешения правительства. На этом фоне кажется весьма странным тот факт, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов владеет транспортным средством марки Volkswagen Touareg, цена которого в различных комплектациях начинается от пяти млн. рублей.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Имущественный вопрос тоже вызывает сомнения в искренности КПРФ. Среди членов партии есть собственники зарубежной недвижимости. Это следует из отчета о доходах членов партии за 2020 год, который был опубликован в апреле.

СМИ сообщают, что Владимир Блоцкий и его семья получили ВНЖ Венгрии. Правда, сам депутат утверждает, что это произошло до избрания в Думу, потом они якобы отказались от ВНЖ. В то же время Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 кв. м в Великобритании.

Недвижимость за рубежом есть и у коммуниста Михаила Берулавы. Он владеет двумя квартирами в Болгарии площадью около 50 кв. м каждая. Однако ВНЖ, по данным портала reporter.kg, депутат получил не в Болгарии, а в Чехии.

Примечательно, что региональные парламентарии от КПРФ тоже могут похвастаться зарубежным имуществом. Так, семья депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александр Рассудов владеет жилплощадью не только в России. В Испании на супругу Рассудова записаны апартаменты площадью 117 кв. м и машино-место, занимающее более 800 кв. м.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что партия КПРФ сейчас противоречит сама себе. По мнению эксперта, в рядах коммунистов достаточно много состоятельных людей, что, конечно же, вызывает определенный когнитивный диссонанс. За это КПРФ периодически расплачивается потерей электорального влияния, подчеркивает аналитик.

Доктор политических наук Андрей Манойлотоже считает, что КПРФ сегодня имеет мало общего с коммунистическими идеалами, которые якобы отстаивает. "Коммунистического в КПРФ ничего нет. Фактически это уже не коммунистическая партия, это партия мелкобуржуазная или буржуазная. То есть такая же, как и все остальные", — заявил политолог.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 13:18 Источник: RT ✓ Надежный источник

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