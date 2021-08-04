В КПРФ надеются на исправление "скопинского маньяка"

Владимир Кашин заявил, что коммунисты надеются на исправление "скопинского маньяка" Виктора Мохова. По словам политика, в том, что преступник поддерживает председателя Компартии Геннадия Зюганова, ничего плохого нет. Мол, лидер коммунистов всю жизнь борется за справедливость, и тот факт, что даже бывший маньяк говорит об этом, нельзя негативно воспринимать.
Кашин рекомендовал Мохову внимательно прочесть программу КПРФ, в которой говорится о том, что "человек человеку друг и товарищ, а не враг, не злыдень и не злодей, – чтобы это исповедовал он в своей дальнейшей жизни, а не нарушал бы и извращал законы".
Политик считает, что "скопинскому маньяку" нужно всерьез заняться милосердием, трудиться над тем, чтобы искупить свою вину. Он назвал Мохова человеком "с трудной судьбой".
Также Кашин опроверг информацию о том, что коммунисты подарили преступнику книжку по пчеловодству от Зюганова. Политик отметил, что лидер КПРФ много пишет и заполучить любую его книгу легко.
Напомним, ранее видео "скопинского маньяка" в одежде с символикой КПРФ назвали "черным пиаром" перед выборами в Государственную думу. В официальном телеграм-канале партии этот ролик назвали "фейковым". Якобы на Мохова "нацепили фейковую атрибутику" КПРФ.
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