Суд арестовал "скопинского маньяка" за политическую агитацию

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Вторник
3 августа
Лента новостей
21:51
Во все тяжкие: Басков прилюдно устроил пьяные танцы с бутылкой
21:29
Между жизнью и смертью: продюсер Щербинин гибнет от страшной болезни
21:00
Экс-депутат Верховной рады Журавко заговорил о новой войне на Украине: Зеленский игнорирует народ
20:53
Дочь Пескова сделала заявление о скором замужестве
20:09
"Почему он должен с ними работать?": 76-летняя Селезнева влезла в скандал с Меньшиковым
19:49
Врач рассказал о способах предотвратить тромбоз после вакцины от COVID-19
19:43
"В тебя стреляли?": изменившийся Гарик Мартиросян шокировал внешним видом
19:22
СМИ: У здания Пентагона в США произошла стрельба
19:14
"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией
19:06
Сын Децла творит страшное: Отрезал от себя все
18:43
Россиянин Евлоев взял золото Олимпиады по греко-римской борьбе
18:36
"Вспомнить бы, кто это": Алибасов не узнает людей
18:35
Российский бегун покинул стадион Олимпиады на инвалидной коляске
18:30
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
18:06
Взрослый сын и невестка сопровождают на отдыхе пережившую горе Марию Миронову
18:04
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
17:33
"Обалдеть!": Пугачева устроила битву внутри семьи
17:20
Политолог Белковский о плане Байдена по свержению Путина: Усыпить бдительность
17:13
Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 2,5 килограмма
17:09
Алкоголизм и стресс доконали звезду "Игры престолов" Кита Харингтона
16:58
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
16:49
Уже не выручалочка: 48-летнюю Королеву заметили на улице с палочкой
16:43
"Хочется такую же сказку": сестра пошла по стопам звезды "Дома-2" Марины Африкантовой
16:29
Хищный развод: Бородина рискует потерять огромное богатство
16:24
Раскрыты детали предстоящих похорон известного актера Рудакова
16:07
Пошалили: обращение ведущего Первого канала к президенту без цензуры попало в эфир
16:02
"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского
15:53
Опозоренный Бикович влепил смачную пощечину бывшей избраннице: Вопрос вкуса
15:40
"В ту ночь не случилось, слишком много я выпил": звезда "Сватов" о первом знакомстве с женой
15:35
Сексуальная 50-летняя Кудрявцева в бикини потрясла россиян своим видом
15:32
Собчак затравили за позорный вид: Как алкоголичка
15:25
Кто получит увеличенную пенсию в августе
15:00
Тодоренко страдает после расставания с Топаловым
14:50
Тяжелобольная МакSим внезапно заговорила с народом: Пошутили и посмеялись
14:43
Первый кадр: обнародована дата премьеры сериала по "Властелину колец"
14:35
Трагический уход сыновей и роли мечты: что известно о тяжелой судьбе звезды "Иронии судьбы"
14:34
"Самая жесть": Дочь Толкалиной сразил мучительный недуг
14:33
На банковской карте кот наплакал: Буланова оказалась в бедственном положении
14:28
Гимнаст Нагорный выиграл бронзу Олимпиады в Токио
14:04
Долина показала раздавленную из-за статей о лишнем весе Железняк
13:51
В Госдуме ответили на заявление США о вторжении на чужие территории
13:42
"В поисках Бондарчука": Вскрылась клубная жизнь Паулины Андреевой
13:40
"Муж полтора года насиловал девятилетнюю дочь": чудовищная история Кати Гордон
13:38
"Навсегда в наших сердцах": уход Раймонда Паулса шокировал народ
13:31
"Надежды нет": на будущем Мамаева с новой любовницей поставили крест
13:21
Учеба дочек в элитной школе обойдется Деревянко в 1,5 миллиона рублей
13:14
"Восковая кукла": изменившаяся до неузнаваемости Успенская вызвала оторопь
13:10
Кудрин назвал способ сократить бедность в России в два раза
12:44
Угроза инсульта: врачи спасают 46-летнюю Довлатову после гипертонического криза
12:38
"Космические суммы": Макееву ждет расплата за халатность мужа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Найдем театр с руководством поадекватнее!": на артистов МХАТа наплевали ради Бузовой
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Миллионы долларов: растоптавшая карьеру Деппа бывшая жена с треском провалилась
"Нам даже не снилось": раскрыта правда о состоянии Пугачевой
"У меня друг так по обкурке поет": вокал дергающейся Елки приняли за противный звук циркулярной пилы
Раскрыта постыдная тайна великого советского артиста Леонида Утесова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Суд арестовал "скопинского маньяка" за политическую агитацию

Суд арестовал "скопинского маньяка" за политическую агитацию

Виктор Мохов получил 10 суток ареста за съемки в агитационном ролике в поддержку КПРФ.
прочитано 299 раз

Мировой судья участка № 31 Скопинского района Рязанской области вынес приговор в отношении Виктора Мохова, более известного как "скопинский маньяк". Из базы данных суда следует, что Мохову назначен административный арест сроком на десять суток. Суд посчитал, что гражданин нарушил законодательство, когда принял участие в политической агитации.

ПО ТЕМЕ

ЦИК предоставила в суде новые документы о зарубежных активах Грудинина

Напомним, в июле текущего года в Интернете появился ролик, на котором Виктор Мохов выражает поддержку лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом он был одет в футболку и кепку с партийной символикой. Суд посчитал. что "скопинский маньяк" совершил правонарушение, предусмотренное частью третьей статьи 19.24 КоАП.

"Признать Мохова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.24 КоАП (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток", — говорится в решении суда.

Важно отметить, что в КПРФ сразу же открестились от агитационного ролика с участием Мохова. Коммунисты назвали эту видеозапись спланированной провокацией и возложили вину на своих политических оппонентов.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину. Он держал несовершеннолетних девочек у себя в подвале и регулярно насиловал их. Пытка продолжалась около четырех лет. Маньяка находился за решеткой почти 17 лет и вышел на свободу в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Andy Dean / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 21:17 Источник: РАПСИ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"

Балерина снова дала жару
Шоу-бизнес

Уже не выручалочка: 48-летнюю Королеву заметили на улице с палочкой

Певица приходит в форму
Шоу-бизнес

Хищный развод: Бородина рискует потерять огромное богатство

Юрист все просчитал
Шоу-бизнес

Сексуальная 50-летняя Кудрявцева в бикини потрясла россиян своим видом

Ведущая разделась

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+