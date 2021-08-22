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Политика
"Это позор": в Верховной Раде сочли унижением поздравление посольства США

"Это позор": в Верховной Раде сочли унижением поздравление посольства США

Депутат Верховной Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович отреагировал на видео посольства США ко Дню Независимости Украины.
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За некоторое время до Дня Независимости Украины сотрудники посольства США сняли видео, исполнив песню "Мой друг" рок-группы Kozak System. Таким образом диппредставительство поздравило украинцев с предстоящим праздником. В посольстве отметили, что Соединенные Штаты поддерживают демократию, целостность и процветание Незалежной.

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Вадим Рабинович считает этот видеоролик "унижением украинских коррупционеров". Депутат Верховной Рады отметил, что США потратили за проведенное в Афганистане время несколько триллионов долларов, а на "30-летие оккупации" Украины только спели песенку. "Это какой-то позор!", – написал парламентарий на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, во вторник, 24 августа, на Украине отметят День Независимости, причем с размахом. В этот день в центре Киева состоится масштабный военный парад. Общественный контроль госзакупок Dozorro подсчитал, что госструктуры страны на подготовку к празднованию потратили почти 200 миллионов гривен.

Ранее депутат Верховной Рады, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о политических репрессиях на Украине. Он назвал президента Владимира Зеленского узурпатором.

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Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2021, 14:38 Источник: Facebook

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