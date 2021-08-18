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Политика
Лавров: Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана

Лавров: Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана

Глава МИД РФ поделился мнением о будущем Афганистана под руководством талибов*.
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Руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что Кремль наблюдает обнадеживающие сигналы со стороны "Талибана*". Сергей Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана. Он ценил перспективы развития исламской республики под руководством талибов*.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Напомним, власть в Афганистане фактически перешла в руки террористического движения "Талибан*" в минувшее воскресенье. 15 августа боевики захватили Кабул, что привело к бегству президента и капитуляции правительства. Сепаратисты начали свои действия после вывода американских войск с территории страны.

Как сообщает "Комсомольская правда", во время встречи со студентами БФУ имени Канта министр иностранных дел РФ обвинил США в нарушении баланса сил в регионе. Меж тем он отметил, что Россия готова к сотрудничеству как с прежними, так и новыми политическими силами Афганистана.

Лавров рассказал о своем первом визите в исламскую республику. В 2004 году он посетил Афганистан в ранге министра. На главу МИД произвел сильнее впечатление тогдашний председатель парламента, который восхищался советскими солдатами, хотя сам воевал против них.

По мнению дипломата, нельзя навязывать Афганистану западные ценности. При этом Лавров подчеркнул, что Россия обнадежена решением талибов* выстроить государственную власть, в том числе, с участием, других политических сил.

* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 18 августа 2021, 08:54 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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