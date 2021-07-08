Названы самые популярные российские губернаторы

Главы центральных субъектов России возглавили рейтинг самых популярных в медиапространстве губернаторов. Его составили специалисты "Медиалогии".
Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, которого упомянули в СМИ и интернете 79 757 раз. На второй строчке находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с результатом 17 578 сообщений. Тройку лидеров замыкает губернатор Московской области Андрей Воробьёв с результатом 36 327 упоминаний, передаёт "Радио 1".
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