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Политика
Замешкавшийся после вопроса о России Байден возмутил американцев: Ушел на пенсию много лет назад

Замешкавшийся после вопроса о России Байден возмутил американцев: Ушел на пенсию много лет назад

Президент США Джо Байден вновь попал в конфузную ситуацию.
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В минувшую субботу, 3 июля, глава Белого дома встретился с представителями СМИ. Репортеры спросили у Джо Байдена о причастности России к недавней хакерской атаке на американские компании. При ответе на вопрос президент замешкался и начал смотреть записи на бумаге.

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Поведение демократа возмутило зрителей телеканала Fox News. Один из них заявил, что Байден ведет себя так, словно он только что проснулся. По мнению комментатора, президент Соединенных Штатов так заикается, будто ему только что задали вопрос по квантовой физике.

Другой пользователь отметил, что Байден "ушел на пенсию много лет назад и наслаждается этим в полной мере", передает РИА Новости. Третий комментатор подчеркнул, что за всю историю Америки не было "более изолированного и неподготовленного" президента.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Джо Байден, в отличие от главы России Владимира Путина, менее самостоятелен. В эфире канала "Россия 1" он пояснил, что американский лидер сильно зависит от других ветвей власти и политической элиты.

Отметим, что с приходом Джо Байдена к власти отношения Москвы и Вашингтона осложнились. Во время одного из интервью глава США ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей", и пообещал наказать Кремль за попытки вмешательства в выборы.

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Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 17:07 Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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