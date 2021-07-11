Депутат Верховной рады: Украина сегодня – колыбель фашизма в Европе

Пост с таким заявлением появился в Telegram-канале депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.
Парламентарий напомнил, что председатель СНБО Данилов назвал действующего главу государства первым президентом национал-патриотом. По мнению Кивы, Украина на сегодняшний день стала для Европы колыбелью фашизма.
Он также отметил, что не удивился бы началу обсуждений членами Совета национальной безопасности и обороны Украины на закрытых заседаниях идеи создания в стране гетто для евреев и выдворения русских с украинской территории.
Ранее с подачи главы Украины Владимира Зеленского Киевом был принят закон о коренных народах, который многие назвали дискриминационным. Согласно тексту документа, русские к таковым не относятся.
Тем временем в украинском городе Черновцы в некоторых магазинах появились антироссийские наклейки. Многие стикеры также направлены против русскоговорящего населения Украины. По словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, изображение на наклейке не содержит слов «Россия», «русский» или «россиянин» только из-за того, что в 2016 году совет города ввел запрет на использование этих слов и производных от них на городских вывесках.
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