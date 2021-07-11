Волкер: НАТО использует ПДЧ в отношении Украины как препятствие для ее вступления в Альянс

Требуемый украинским президентом Владимиром Зеленским план действий по членству в НАТО (ПДЧ) не задумывался в качестве преграды для вступления в Альянс.

С таким заявлением выступил бывший специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер.

По его словам, ПДЧ призван помогать желающим вступить в НАТО, но не готовым пока к этому странам, повысить уровень своей подготовки. В частности, это касается тренинга военнослужащих, работы над обменными программами, нацпланов по приближению военных к стандартам Альянса и так далее.

Курт Волкер подчеркнул, что на сегодняшний день украинской стороной выполнены все условия для членства в НАТО. В связи с этим он выразил уверенность в том, что ПДЧ не повысит ценность того, что Украина уже сделала на пути в Альянс.

Кроме того, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепа в Украине, сейчас ПДЧ используется НАТО в ситуации с Украиной в качестве препятствия.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский потребовал список реформ, нужных для получения плана по вступлению в НАТО. В ответ на это специальный представитель генерального секретаря Альянса Джеймс Аппатурай заявил, что никакие внутренние изменения не дают стране гарантии членства в НАТО.

По мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, администрация действующего украинского президента на фоне этих событий хочет более прагматично строить отношения с Вашингтоном и Брюсселем, чтобы "перестать ездить на Запад с протянутой рукой".