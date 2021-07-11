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Политика
"Чудовищный цинизм": В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян

"Чудовищный цинизм": В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян

План Киева, связанный с депортацией из Крыма полумиллиона российских граждан, является показателем того, что власти Украины дошли до "крайней черты".
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Об этом заявил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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По его словам, озвученный Киевом сценарий просто ужасен, он демонстрирует чудовищный, поразительный цинизм властей Украины, показывает всю их ненависть к полуострову и его населению. По мнению Гемпеля, украинское руководство дошло уже до крайней черты, а политики своим поведением лишь позорят народ Украины.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее выступил с заявлением о том, что после возвращения Киевом Крыма с территории полуострова будет депортировано 500 тысяч граждан России. Он подчеркнул, что речь идет о россиянах, переехавших в Крым после 2014 года. По его мнению, если те или иные лица попали на полуостров не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они незаконно находятся в Крыму.

По словам Гемпеля, представители действующих властей Украины являются по сути своей разрушителями. При этом парламентарий отметил, что в составе России, которая является исторической родиной региона, Крыму нечего бояться.

Полуостров стал частью России в 2014 году в результате референдума, проведенного среди крымчан. В итоге Крым стал субъектом Российской Федерации, а Севастополь получил статус города федерального значения.

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Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press
11 июля 2021, 13:18 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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